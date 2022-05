Jefe de Defensa Nacional para La Araucanía: Queremos que haya paz y encontremos solución

El jefe de Defensa Nacional para la Región de La Araucanía, el general del Ejército Edward Slater, se refirió al estado de excepción que rige actualmente en la Macrozona Sur y la posibilidad de su extensión la próxima semana, y expresó que "quién más que nosotros queremos que haya paz y que finalmente encontremos los caminos de solución a los problemas que se viven en la región".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad del Ejército habló sobre la posible extensión del estado de excepción "acotado", que busca mantener despejadas las rutas en la Región de La Araucanía y en dos provincias del Biobío, sosteniendo que "nos vamos a atener a la decisión política y si se renueva seguiremos cumpliendo nuestras tareas de la mejor forma posible".

Además, reflexionó respecto a que "también me hago la pregunta si algún día irá a disminuir todo esto" en referencia a la violencia que se vive en la zona, y apuntó que "yo sé que el Gobierno hace grandes esfuerzos, las Fuerzas Armadas y las policías colaboran en este esfuerzo, pero todos sabemos que es un tema mucho más de fondo, histórico y que requiere la convergencia de todas las organizaciones e instituciones del Estado".

"Esto no lo vamos a solucionar solamente nosotros; nosotros apoyamos en esta convergencia de esfuerzos que han hecho distintos gobiernos", agregó, y aseguró que "quién más que nosotros queremos que haya paz y que finalmente encontremos los caminos de solución a los problemas que se viven en la región, porque yo diría que el 90 por ciento de la gente que vive acá quiere vivir en tranquilidad, quiere vivir en paz".

Por otro lado, indicó que "nosotros no tenemos una misión ofensiva; es preventiva" y que, acerca de los dichos de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien apuntó que las fuerzas militares, "en caso de ser atacadas, tiene que responder", el general del Ejército explicó que "si alguien ataca una patrulla militar con munición, la respuesta va a ser de la misma forma. Nosotros no andamos buscando el encuentro violento con las personas, la idea nuestra es prevenir, pero nosotros no tenemos el equipamiento de Carabineros, nosotros no andamos con elementos disuasivos, nosotros andamos con munición de guerra".

"Entonces -continuó- lo peor que podría suceder, y espero que nunca ocurra, es que gente violenta quiera de alguna manera enfrentarse con nosotros, eso esperamos que nunca ocurra".

Finalmente, sobre la posibilidad de existen de terrorismo en el sur del país, Slater evitó hablar de este termino, explicando que eso "obedece a estudios, a análisis de tipo estratégico, en los cuales también el Gobierno tiene mucho que decir", pero aseguró que "sí existen actos de terror tremendamente violentos y existen violentistas dispuestos a producir efectos negativos".