Mensaje de prueba de alerta de emergencia llega a celulares en zona sur del país

Distintos usuarios de teléfonos celulares de la zona centro-sur del país reportaron a través de las redes sociales, la recepción de un mensaje de texto que indicaba: "Alerta de Emergencia. 13 abr. 17:47. Mensaje de prueba sin costo. Disculpe las molestias".

De acuerdo a las autoridades, la alerta la recibieron usuarios la empresa Entel, desde la región de O'Higgins a Los Lagos.

La Onemi y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) confirmaron que no existe emergencia alguna e iniciaron el trabajo para recabar información sobre el hecho.

#ONEMIInforma Nos reportan que se ha recibido mensaje de prueba del Sistema de Alerta de Emergencia en regiones de la zona sur del país. Esta prueba es realizada por una compañía de telefonía móvil. Subtel se encuentra recabando información. — onemichile (@onemichile) April 13, 2021

A través de Twitter, el organismo de emergencias señaló que "esta prueba es realizada por una compañía de telefonía móvil" y poco más de una hora después del hecho, la Subtel informó que prepara un oficio a Entel.

🔴 Estamos preparando un oficio a @Entel debido al mensaje de alerta SAE de prueba emitido hoy, por error, en algunas localidades del país. Aclaramos que no hay ningún tipo de emergencia que amerite este tipo de alertas. #SubtelInforma pic.twitter.com/c5vKB89YM1 — Subsecretaría de Telecomunicaciones (@subtel_chile) April 13, 2021

Desde el sur, el director regional de la Onemi Biobío Alejandro Sandoval, recalcó que "no corresponde a un mensaje emitido desde ONEMI, la prueba no obedeció a la programacion de pruebas que esta realizando ONEMI", que "no existe emergencia alguna" y que "SUBTEL ha indicado que se debió a un error de prueba de una compañía de telecomunicaciones".

AHORA| Suenan las alarmas de emergencia en los celulares en el Biobío. @Cooperativa pic.twitter.com/a0Z1mJhIJd — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) April 13, 2021

Mientras que desde Entel, señalaron, a través de un comunicado, que "durante el día se realizó una actualización interna de diversas plataformas de red, proceso que incluye pruebas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). En ese contexto, algunas localidades de la zona sur recibieron el mencionado mensaje de prueba.

"Lamentamos las molestias que este mensaje pudo haber ocasionado", puntualizó la empresa de telecomunicaciones.