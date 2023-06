Meteorólogo: "Esta noche es de mucha preocupación para el Maule, el Ñuble y el Biobío"

El meteorólogo Gianfranco Marcone advirtió que aunque las condiciones climáticas han mejorado en gran parte de la zona centro sur, las consecuencias de las precipitaciones de este sábado en las regiones del Maule, Ñuble y el Biobío no serán menores.

En entrevista con Cooperativa, Marcone explicó que Valparaíso y la Región Metropolitana "ya pueden respirar un poquito más tranquilas", dado que no deberían tener precipitaciones hasta por lo menos el lunes, donde se pronostica "un pulso menor" de lluvia sólo en el sector cordillerano.

De todas maneras, el experto llamó a seguir atentos, dado que "todavía puede en cordillera estar bajando algún curso de agua importante".

En cuanto a la situación de la Región de O'Higgins, advirtió que todavía es una zona de "atención", sobre todo esta noche y la mañana del domingo: "Luego ya va a declinar, en el día podría caer algo (de lluvia), pero en la parte sur de la región, quizás en San Fernando, pero no así en Rancagua y en la cordillera", puntualizó.

RÍO ATMOSFÉRICO

En tanto, mostró su preocupación sobre lo que puede suceder en el Maule, Ñuble y el Biobío, donde "hay un nuevo río atmosférico que ya comienza a actuar esta noche".

"No es de las características del anterior, no es tan intenso, pero como está todo tan saturado, 'la esponja está llena', ya no le cabe agua y el suelo está rebotando (...) el escenario está muy sensible y claramente es de mucha preocupación lo que pueda pasar esta noche", aseguró el profesional en Cooperativa.

En esta línea, afirmó que en "Maule, Ñuble y Biobío recién mañana en la tarde comienza a bajar su intensidad para tener un lunes con chubascos todavía, pero el martes ya no tienen precipitaciones".

Finalmente, el meteorólogo destacó que "la buena noticia es que mañana la isoterma cero baja a cerca de los 2.000 metros, que igualmente es alta para la época para esas regiones, pero ya no estamos hablando de los 3.000 que tuvimos los días anteriores".