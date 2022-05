Senador Núñez por estado de excepción: No estoy contento, pero dentro de las opciones era razonable

El senador Daniel Núñez (PC) manifestó que no le agrada que en la Macrozona Sur vaya a regir un nuevo estado de excepción, anunciado anoche por el Gobierno, pero admitió que, "dentro de las opciones, era razonable" para proteger "la vida de todos" ante el escenario de inseguridad en las regiones del Biobío y La Araucanía.

"No sería honesto si dijera que estoy contento, porque nosotros teníamos la idea de que este Gobierno iba a poder generar un proceso de diálogo político con el pueblo mapuche", reaccionó el ex diputado en El Diario de Cooperativa, afirmando que "es una medida que a nosotros nos parece extrema" en medio de que "la preocupación nuestra estuvo siempre en que esto no implicara la militarización de las comunidades indígenas mapuche, poque sabemos que eso genera una situación de confrontación que pone en riesgo la vida de muchas personas".

"No estoy contento, pero, dentro de las opciones que había, era algo razonable", puntualizó.

El anuncio del Gobierno, que, según especificó la ministra del Interior, Izkia Siches, tiene como fin "el resguardo de las rutas" en la zona, se enmarca en un denominado "Plan Buen Vivir", que también incluye otras medidas: aumentar el presupuesto y mejorar los mecanismos para la compra de tierra por parte de Conadi, la reactivación del proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas y la solicitud para que el Ministerio Público desige un fiscal con dedicación exclusiva que "investigue organizaciones criminales" en el Biobío y La Araucanía.

El senador Núñez destacó aquellos puntos y abogó por que "hay que adoptar una estrategia integral". Pero "es cierto que, en esta etapa, con una situación de seguridad, necesitamos que se resguarde la vida de todos, no puede estar en riesgo la vida de ningún chileno, mapuche o no mapuche".

A su juicio, "es clave la restitución de tierras, y en el marco de la nueva Constitución hay herramientas legales que permiten acelerarla; y tiene que haber un retroceso de las forestales en toda la zona del Biobío y La Araucanía, es parte consustancial del problema".

Y en este marco, deploró el llamamiento a un levantamiento armado que formuló el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul. "No comparto sus declaraciones, son muy irresponsables. Hubiese esperado que las organizaciones más radicales dieran al menos la posibilidad de que el Gobierno desplegara sus propuestas", opinó Núñez.



"Lamentablemente, cuando los movimientos de carácter étnico o nacionalistas se radicalizan al extremo, llegamos a callejones sin salida como ocurrió en España con la ETA. No queremos ese camino para Chile, por eso estamos buscando una solución política, pero resguardando la vida de todos", expuso.

EL PC, "EL PARTIDO MÁS COMPROMETIDO CON EL GOBIERNO"

En paralelo, defendió la postura del Partido Comunista en el debate sobre un "estado intermedio" que planteaba el Gobierno, al que debió renunciar por falta de apoyo en el oficialismo.

Núñez apuntó que "hubo una idea que el Gobierno planteó como un diálogo (...) que no estaba en el programa y que el propio Presidente jamás imaginó que iba a pensar en adoptar", en marco de lo cual el PC se expresó en contra.

Pese a ello, "intentan cargarnos una actitud de deslealtad que no es tal, hemos sido absolutamente leales, pero tenemos derecho a expresar nuestros puntos de vista, más aun cuando el Gobierno pide que debatamos", sostuvo.

"El Partido Comunista ha sido un partido leal, comprometido y que ha apoyado con convicción a este Gobierno, ha sido el partido más comprometido", enfatizó. Sin embargo, "hay algunos que les molesta que el PC tenga opinión propia, no me ha gustado el tono de algunas declaraciones de personeros de partidos oficialistas que parecen más preocupados de atacar al Partido Comunista", reprochó, ironizando que "parece que la derecha no está tratando mejor".

"Lo que pasa es que algunos quieren que el PC no sea parte del Gobierno, pero no les vamos a dar en el gusto", sentenció.