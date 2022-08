Prorrogado por 15 días más el estado de emergencia en La Araucanía y provincias de Biobío y Arauco

El Congreso aprobó este miércoles una nueva extensión del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, específicamente en las provincias de Arauco y de Biobío, en la región homónima, y en la totalidad de la Región de La Araucanía.

Con 109 votos a favor, 16 pronunciamientos en contra y nueve abstenciones, la Cámara Baja visó, alrededor de las 16:00 horas, la solicitud del Ejecutivo de prorrogar la medida por otros 15 días.

Hacia las 20:30 horas hizo lo propio el Senado, con 36 votos a favor, uno en contra y una abstención.

La opción de una quinta extensión se da en medio de diversas críticas de parlamentarios, que esperan que esta pueda ser extendida hacia las regiones de Los Ríos y Los Lagos, algo que no fue descartado por el Presidente Gabriel Boric.

A esto se suma que la bancada transversal de la Macrozona Norte está a la espera de una respuesta del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con quien se reunieron ayer, con respecto a medidas para enfrentar la crisis de seguridad y migratoria que se vive en las regiones del norte del país.

Los votos en contra de la prórroga provinieron por parte de diputados de la derecha, así como también del propio oficialismo. Entre quienes votaron en contra en la izquierda están: Emilia Nuyado (PS), Ericka Ñanco (RD) y Lorena Pizarro (PC).

A ellas se suman la bancada transversal de la Macrozona Norte, que habían adelantado no aprobarán una nueva extensión de la medida si no se aplica un estado de excepción en las primeras regiones del país.

"De verdad que me duele el corazón no apoyar hoy día el estado de excepción en la zona sur, pero yo creo que una cosa fundamental de la política es ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y nosotros, algún tiempo atrás, señalamos que si no había un estado de excepción constitucional que permitiera hacer frente a la grave crisis de seguridad que sería en la Macrozona Norte, nosotros no íbamos a apoyar la renovación del estado de excepción en la Macrozona Sur", dijo el diputado Jaime Araya (Independiente, pro-PPD).

El diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal) calificó como "impresentable que un grupo de diputados del norte estén canjeando su voto a costa del estado de excepción en el sur. Entiendo y solidarizo con la violencia que se vive en el norte, pero creo que esa actitud no corresponde. Espero que la misma seguridad que están pidiendo para el norte se la den al sur".

EXPOSICIÓN DEL GOBIERNO

La ministra del Interior, Izkia Siches, acudió a la Sala y, en la instancia, explicó ante que "se han realizado más de 60.000 controles preventivos y en estos se han detectado muchas personas que tienen orden de aprehensión y se han encontrado distintos ilícitos detectados por el trabajo conjunto. Ya van más de 100 personas detenidas, muchas de ellas vinculadas al robo de madera, y 37 por órdenes de detención vigente. Y aunque no se visibilizan mucho los resultados, estamos avanzando lentamente en desarticular algunas de estas bandas".

En tanto, su par de Defensa, Maya Fernández, destacó ante los diputados que "a la fecha la Región de la Araucanía se han utilizado 2.042.000 horas hombre a lo largo de 158.000 kilómetros recorridos. Por su parte, en la Región del Biobío se han empleados 879.000 horas hombre en 53.500 kilómetros recorridos. Los medios desplegados corresponden a material blindado para el transporte de personal, medios tecnológicos, observación, medios aéreos de transporte, vigilancia y reconocimiento".

"Consideramos que ley el esfuerzo de mantenerse. Es necesario sostener este despliegue para avanzar los resultados esperados", agregó la ex diputada.