Boric y TPP-11: No es el resultado que me gustaría, pero debo hacer cumplir la voluntad del Congreso

El Presidente Gabriel Boric reconoció que no comparte la decisión del Senado de ratificar la adhesión de Chile al TPP-11, mas "tengo el deber de hacer cumplir" y oficializar la integración del país al acuerdo, aunque sin hablar de plazos.

En el marco de su gira por Antofagasta, el Mandatario reiteró que "respeto profundamente las atribuciones del Congreso y la voluntad democrática que se expresa en él, independiente de que a veces puedan no gustarme las decisiones. Por lo tanto, tengo el deber de hacer cumplir, y vamos a hacer todos los mecanismos que correspondan para depositar el tratado que aprobaron las dos cámaras".

Recordando que en calidad de diputado rechazó el acuerdo, admitió que "el resultado final no es el que me hubiese gustado, pero en mi rol de Presidente tengo el deber de hacer cumplir la voluntad de las cámaras", así como de aguardar el resultado de las side letters (cartas laterales) enviadas a los miembros del tratado.

"Son negociaciones importantes con países como México, Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Tailandia, para poder llevar adelante una solución respecto de que los conflictos entre empresas y Estado no se estén dados a mecanismos convencionales ad hoc, lo que ha sido criticado no sólo por Chile, sino que por la comunidad internacional -en particular por la Unión Europea-, porque no otorga las garantías necesarias regulatorias a los Estados. Mi deber es hacer respetar la soberanía chilena (porque) tenemos derecho a una estrategia de desarrollo", enfatizó el Jefe de Gobierno.

Ante parlamentarios de oposición que exigen ratificar el acuerdo a la brevedad, a cambio de no bloquear la tramitación del Presupuesto 2023, Boric se limitó a emplazar a que "no nos enfrasquemos en polémicas sobre quién grita más fuerte, quién amenaza con más radicalidad al otro, porque así sólo nos vamos a dividir más".

CRÍTICAS OFICIALISTAS

Pero los cuestionamientos no provienen sólo de la derecha, pues en su programa de Youtube "Sin maquillaje", el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), sostuvo que el Mandatario cometió una "omisión imperdonable" al no haber impedido la votación en el Senado, considerando que Apruebo Dignidad siempre se opuso a ratificarlo.

"El Presidente lidera una coalición que estaba en contra del TPP, y él era el único que tenía la atribución de retirarlo del Senado e impedir que se discutiera, (por tanto) yo esperaba que el Ejecutivo retirara el proyecto. Lamentablemente, él quiso que aprobáramos el TPP-11", acusó.

El exprecandidato presidencial agregó que "no me gusta decir que 'el Senado lo aprobó', porque lo aprobó la derecha y la Concertación -el PPD, el PS y una parte de la Democracia Cristiana. Ellos fueron los que impulsaron esto y obligaron al Gobierno entre comillas a hacer este papelón, porque no estaba en el programa, y llegaron desde afuera a imponérselo a un Presidente que fue electo hasta con una camiseta que decía 'no al TPP'".

Asimismo, el senador socialista José Miguel Insulza planteó en El Diario de Cooperativa que "si iban a armar este enredo, ¿por qué no lo retiraron? Si podían haberlo presentado de nuevo después".

"Habría tenido que pasar por la Cámara otra vez, con las famosas side letters, pero no se hizo. El que tiene la última palabra es el Presidente, pero antes de que el tratado se termine de tramitar. ¿Por qué razón no lo retiró, si lo pudo hacer hasta el minuto antes de la votación?", reiteró.

Desde el mundo diplomático, el embajador de Japón en Chile, Shibuya Kazhuisa, cuyo Estado ya integra el tratado, envió una carta a El Mercurio en la que expresa "mi especial homenaje a Chile por su forma democrática de tomar decisiones frente a un amplio abanico de opiniones, tal como ocurrió en mi país".

"Espero sinceramente que, lo antes posible, Chile finalice los procedimientos internos para convertirse en parte contratante, y se una a nosotros oficialmente", cierra el documento.