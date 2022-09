La Unión Europea y Chile, "cerca" de finalizar su nuevo acuerdo de asociación

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este martes que la Unión Europea y Chile están "cerca" de finalizar un Acuerdo de Asociación modernizado.

"Estoy deseando trabajar con Gabriel Boric para profundizar en la sólida y afín asociación UE-Chile. Estamos cerca de finalizar un Acuerdo de Asociación modernizado", afirmó Von der Leyen en un mensaje en su cuenta oficial en Twitter, acompañado de un video de su reunión bilateral hoy con el Presidente chileno en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.

I look forward to working with @gabrielboric to deepen the solid and likeminded EU-Chile partnership.



We are close to finalising a modernised Association Agreement. ⁰

We discussed the great potential of 🇪🇺🇨🇱 cooperation on raw materials and hydrogen.#GlobalGateway can help. pic.twitter.com/bgLlc7VW1m