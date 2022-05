El titular del Consejo Europeo, Charles Michel, confirmó este martes al Presidente Gabriel Boric el compromiso de la Unión Europea de concluir la renovación del acuerdo comercial que negocia con Chile desde hace años.

"Con el Presidente Gabriel Boric confirmó el compromiso de la UE de concluir el Acuerdo de Asociación UE-Chile modernizado", afirmó Michel en su cuenta oficial en Twitter tras mantener hoy una videoconferencia con el Mandatario.

En el mensaje, acompañado de una fotografía tomada durante la conversación entre ambos, el político belga destacó que la UE y Chile son "socios que comparten los mismos valores".

Michel expresó además su agradecimiento al Presidente chileno por "su postura firme y clara sobre la agresión de Rusia contra Ucrania".

"Juntos somos más fuertes", afirmó Michel en español.

