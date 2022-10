Senado vota esta tarde la ratificación del TPP-11

A partir de las 16:00 horas, y en medio de una alta expectación, el Senado votará el proyecto que ratifica la adhesión de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés, o más conocido como TPP-11).

Aunque esta iniciativa -que lleva cinco años en el Congreso- ha generado división en el oficialismo, se espera que este martes estén los 26 votos necesarios para que sea aprobado y ratificado por mayoría simple en la Cámara Alta.

Una exposición de la canciller Antonia Urrejola dará inicio a la sesión.

En la víspera de la votación, el senador Daniel Núñez (Partido Comunista) defendió este martes la decisión de los integrantes de Apruebo Dignidad de impulsar la votación de dos declaraciones interpretativas durante la revisión del TPP-11, las cuales buscan establecer restricciones para que una empresa transnacional pueda demandar al Estado de Chile.

"Si bien Chile hizo reserva de algunas de esas normas, y ellas no afectarían a empresas como Codelco o ENAP, sí podrían afectar a una nueva empresa del Estado, una que se cree en el futuro, como puede ser la Empresa Nacional del Litio. Nos parece que para que eso no ocurra y estas empresas no enfrenten acusaciones de trato preferencial el día de mañana, se debe aprobar una declaración interpretativa que hemos hecho tanto al Capítulo 17, de empresas de Estado, como también al Capítulo 9, que es el mecanismo de solución de controversias", señaló el parlamentario.

Desde la oposición, en tanto, el senador José García (Renovación Nacional) afirmó que "las declaraciones interpretativas tienen poco valor, porque los tratados son como vienen firmados por los respectivos gobiernos, quienes tienen que hacer las reservas o prevenciones son los respectivos gobiernos antes de firmar los tratados".

"Probablemente vamos a tener algún tipo de incidente en el sentido de querer aplicar normas interpretativas, pero, repito, si esas normas no están en el tratado, realmente tienen poco valor", agregó el legislador.

Cabe recordar que tras la aprobación de Malasia la semana pasada, Chile es el único de los firmantes que falta por confirmar su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que abarca un mercado de casi 500 millones de personas -el 13 por ciento del PIB mundial- y es uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo.

Quienes defienden el tratado resaltan que abre la puerta a la exportación sin aranceles de más de 3.000 "líneas arancelarias" (subproductos) y que generaría ingresos anuales para el país de 1.200 millones de dólares.

Para sus detractores, el tratado "recorta el espacio de los Estados para llevar adelante sus políticas públicas" y otorga a las trasnacionales derechos a demandar a los Estados en instancias arbitrales internacionales, una especie de tribunales ad hoc.