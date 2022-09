Vodanovic: Cada senador PS votará el TPP respondiendo a la realidad de su electorado

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo a Cooperativa que los senadores de su colectividad votarán el miércoles el TPP-11 considerando en las "realidades" de las zonas que representan.

En conversación con Lo que Queda del Día, Vodanovic manifestó que "en el Partido Socialista hay distintas realidades que representan los senadores, por ejemplo el senador (Fidel) Espinoza, el senador (Alfonso) de Urresti, son de regiones agrícolas, pesqueras, que tienen diferentes miradas respecto del TPP-11 en relación con el senador Insulza", quien es favorable al acuerdo.

"Todavía no está definido cómo va a votar cada uno, pero creo que democráticamente todos deben responder a lo que son las realidades de cada uno de sus electorados", añadió.

La timonel dijo que "no hemos adoptado una decisión en la mesa del partido, sí lo hemos conversado individualmente con los parlamentarios, vamos a esperar lo que ocurra en estas próximas horas, pero creo que la estrategia de la derecha ha sido muy hábil (...) porque buscan generar esta división en el oficialismo y yo creo que eso no lo van a lograr, porque lo hemos conversado bastante".

"Este no es el primer proyecto en que el oficialismo va a votar dividido y probablemente tampoco va a ser el último", recalcó.

Avances por una nueva Constitución

Vodanovic también se refirió a las conversaciones entre los partidos para avanzar en el proceso constituyente y criticó los "bordes" planteados por Chile Vamos.

"Felicito que se diga que no hay intransables, pero no es la actitud que hemos visto anteriormente en los otros partidos. La verdad es que el senador Macaya con Luz Poblete el primer día dijeron que había acuerdo y luego salió RN a señalar que no había acuerdo y quedó todo ese impasse que nos hizo retroceder", indicó.

"En el fondo lo que quiere la derecha es que no nos comprometamos a hablar de los temas que a ellos les son incómodos, esa es la verdad del asunto, que no quieren que se hable de plurinacionalidad, no quieren que se trate el aborto, sí quieren que se incorpore la propiedad privada. Es decir, quedaríamos en una situación bien gatopardista, porque estaríamos suscribiendo un acuerdo en que firmamos para tener una nueva Constitución que no va a cambiar mucho lo que tiene la de hoy", manifestó.

La presidenta del PS comentó que "yo creo que el tema aquí es que hay un interés legítimo de todos los sectores de tener una nueva Constitución, salvo del Partido Republicano y del Partido de la Gente, que están pidiendo un plebiscito de entrada".