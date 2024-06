Argentina retirará controvertidos paneles en territorio chileno de la Patagonia

El Gobierno de Javier Milei ordenó finalmente retirar los controvertidos paneles solares que fueron colocados en territorio chileno luego de que Argenitna instalara una base militar en la Patagonia.

Hoy, desde Francia, el Presidente Gabriel Boric afirmó que recibieron las disculpas de la Casa Rosada, sin embargo, enfatizó que "las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países".

"Por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros", emplazó.

RETIRO DE PANELES SE CONCRETARÁ HOY O MAÑANA

La advertencia fue acogida en esta misma jornada por las autoridades del país vecino, que ya ordenaron retirar los paneles, lo que se podría concretar hoy o el martes, según lo permitan las condiciones climáticas.

A las 14:00 horas de Argentina (13:00 hora Chile), el Ministerio de Defensa artentino confirmó la partida de una escuadrilla de trabajadores hacia la zona para retirar los mencionados paneles.

Además, se espera una actualización oficial del tema por parte de la canciller trasandina, Diana Mondino, y del ministro de Defensa, Luis Petri.

Los dichos del Presidente Boric sorprendieron a las autoridades argentinas, quienes coincidían que el tema ya estaba en vías de solución, por lo que manifestaron -sin ánimos de escalar el conflicto- que hay motivaciones políticas detrás del reclamo.

ERROR POR PARTE DE LA EMPRESA

El lugar fue inaugurado el 29 de abril pasado por la Armada de Argentina, y fue bautizado como "Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1".

Dichos paneles fueron donados por la Fundación Mirgor y TotalEnergies, perteneciente al actual ministro de Economía argentino, Nicolás Caputo.

Dicha empresa instaló los paneles, pero no respetó las coordenadas de la frontera, sino que se ubicó en base a un alambrado de una estancia que permanece en la zona, por eso fueron colocados erróneamente en territorio chileno.

Los paneles son transportables y están diseñados exclusivamente para satisfacer las necesidades habitacionales de los funcionarios de la Armada Argentina que allí permanecen.

"ARGENTINA SE HACE CARGO DE LA REMOCIÓN DE LOS PANELES"

La bullada polémica fue abordada por el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, quien también confimó que se trató de "un error material cometido por quienes lo instalaban, de una empresa subcontratada por la Armada, que se llama Mirgor. Esa es la razón. No hay una razón accesoria".

"La empresa subcontratada cometió un error en la instalación: se guió por una referencia física, no por referencias, llamemos así, geodésicas de la posición satelital que dan el límite con la exactitud", indicó el diplomático en diálogo con La Tercera.

Asimismo, descartó alguna conversación con el Presidente Boric o el canciller Van Klaveren sobre este hecho, dado que "la Cancillería dio instrucciones de que indicáramos que fue un error".

"El área respectiva dentro de la Cancillería remitió una instrucción, diciendo que 'se trata de un error', habiendo hecho las consultas internas en Argentina", puntualizó Faurie, quien al ser consultado sobre las declaraciones del Mandatario chileno, afirmó que aunque están bien, será Argentina la que "se hace cargo de la remoción de los paneles".

"En algún momento se pensó que era necesario esperar a que llegara (el verano para sacar dichos paneles, pero no. No lo es. Digamos, para hacer el trabajo técnico, mientras haya buen tiempo o que no haya grandes vientos o lluvias, se puede remover. Y es lo que se está previendo, que mañana pueden empezar los trabajos", confirmó el embajador.

Finalmente, descartó que este hecho afecte la relación entre ambas naciones: "En dos países que conviven con una frontera tan extensa, a veces se dan situaciones, hechos o lo que fuera, que requieren que una parte diga, 'ah, no, acá hubo un error, se corrige y seguimos adelante'", cerró.