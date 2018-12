Asociación gremial artística exige renuncia de Carmen Ibañez como agregada cultural en Buenos Aires

La asociación gremial Arte Contemporáneo Asociado (ACA) exigió la renuncia de la nueva agregada cultural en Buenos Aires, Carmen Ibañez, ex diputada de Renovación Nacional.

En una carta pública en el diario La Tercera, la organización artística chilena cuestionó la reciente decisión del Gobierno de Sebastián Piñera, conocida el domingo 16 de diciembre, y calificó la designación de "desconcertante", pues a la ex RN "no se le conoce ninguna trayectoria relevante en el mundo de la cultura".

"Como diputada, su trabajo parlamentario no tuvo mayor relación con este ámbito; y como embajadora (en Grecia, entre 2010 y 2013), su gestión no se recuerda por un particular impulso a las relaciones culturales bilaterales", recordó la ACA.

Más aún: la asociación precisa que en Buenos Aires se ubica la única embajada chilena en el extranjero que cuenta con un centro cultural y advierte que si Ibáñez "no posee redes profesionales en el campo al que debe dedicarse y tampoco una visión que sea fruto de su experiencia al respecto, cabe preguntarse qué clase de acciones pretende implementar y con qué objetivos".

"Sólo nos queda pensar que su nombramiento constituye una suerte de premio a la lealtad o pago por servicios que no se relacionan con las funciones de su nuevo cargo", plantea el gremio, tachando esa posibilidad como "inaceptable".

Y concluye: "El servicio público no puede ser una moneda de cambio para pagar favores políticos o de cualquier especie. Por todas estas razones, solicitamos la renuncia de la agregada cultural".

Carmen Ibáñez es una comunicadora social y fue diputada por el distrito de Valparaíso entre 2002 y 2006.