Cancillería recaba información de supuesta violación de espacio aéreo en Argentina

El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra recopilando los antecedentes sobre el supuesto helicóptero chileno que violó el espacio aéreo de Argentina, según confirmó en televisión el subsecretario del Interior, Luis Cordero.

Según el portal Infobae, la cancillería argentina envió el sábado una nota al Gobierno para solicitar los motivos de esa incursión sin autorización, detectada en torno a las 17:50 horas a la altura del Paso Internacional Roballos, zona que limita con la Región de Aysén.

Sin embargo, según el medio citado, el requerimiento se hizo sin el formato de nota de protesta, para evitar tensiones o escaldas diplomáticas.

En este contexto, Cordero dijo en conversación con Meganoticias que "los antecedentes y la respuesta sobre ese caso lo dará la Cancillería. No tengo ningún dato más de los requerimientos solicitados".

"(Sin embargo), el Estado de Chile es extremadamente cuidadoso en lo que se refiere a sus relaciones de amistad con sus países vecinos y, en consecuencia, cualquier información sobre este punto el Gobierno lo va a recopilar y usará su canal oficial, que es Exteriores", añadió.

De Rementería: "Es frecuente que esto ocurra en la zona sur"

Tomás de Rementería, diputado socialista y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que "es frecuente que en la zona sur se traspasen los espacios aéreos. Pasó con aeronaves argentinas; ahora fue una chilena y puede ser un error".

"Espero que esto se solucione por las vías diplomáticas pacíficas y que no se genere ningún conflicto entre las partes. Chile no tiene ningún afán bélico con Argentina: somos países vecinos, tenemos una situación de paz y no creo que esta situación deba ser usada para aumentar las tensiones que ocurrieron por vicisitudes ideológicas que ha tenido el presidente (argentino, Javier) Milei sobre el Presidente Boric", añadió el parlamentario.