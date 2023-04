Fernández descarta hostilidad con Chile: "Tengo por este país un enorme amor y reconocimiento"

El Presidente Gabriel Boric recibió en visita oficial a su homólogo argentino, Alberto Fernández, en el Palacio de La Moneda, donde sostuvieron una reunión bilateral y posteriormente realizaron una declaración conjunta, en el marco de su visita por el Día de la Amistad Argentino-Chilena.

El líder de la Casa Rosada participó en una actividad que conmemoró los 205 años del "Abrazo de Maipú" en la comuna homónima, gesto que protagonizaron los generales Bernardo O'Higgins y José de San Martín el 5 de abril de 1818 tras el triunfo definitivo contra la corona española, considerado el hito definitivo de la independencia de nuestro país.

En la declaración conjunta, el mandatario argentino expresó que "ese abrazo de O'Higgins con San Martín definitivamente selló para siempre una unidad que entre Argentina y Chile no puede ser disuelta. A veces veo con dolor que algunas expresiones que tengo con mis pensamientos son interpretadas aquí en Chile como actos de hostilidad a Chile. La verdad lo único que siento por Chile es un enorme amor, tengo por Chile un enorme reconocimiento por el modo en que fue perfeccionando y mejorando su democracia".

La visita estaba llena de dudas debido a las recientes críticas vertidas por el argentino al sistema de Justicia chileno, acusándolo de ponerse "al servicio de quienes persiguen opositores", en una posible alusión al juicio que involucra al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, miembro -al igual que él- del Grupo de Puebla. En aquel entonces, funcionarios del Gobierno chileno rechazaron por "impertinentes e impropios" los cuestionamientos de Fernández.

Presidente @GabrielBoric recibió en nuestra Casa de Gobierno al Presidente de Argentina, @alferdez, en el marco de su #VisitaOficial en nuestro país 🇨🇱🤝🏽🇦🇷 En la jornada, sostuvieron reunión bilateral junto al canciller @AlbertoKlaveren y el canciller argentino, @SantiagoCafiero. pic.twitter.com/UnpGvsg7XX — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) April 5, 2023

Fernández recordó, además, que "el 11 de septiembre del año 73 marché por las calles de Buenos Aires en contra del golpe de Pinochet, y hasta conté lo que cantábamos caminando por las calles sobre la muerte de Salvador Allende. Por lo tanto, aquí el abrazo de San Martín y de O'Higgins es un abrazo que nos une para siempre. La cordillera no es una pared que nos divide, sino que son montañas que nos unen y que no podemos pensar que la Argentina y Chile en un modo que no sea unidos".

"El día de hoy ha sido muy fructífero", resaltó el jefe de Estado argentino, quien además confirmó su presencia en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado: "aquí estaré, recordando a Salvador Allende", dijo.