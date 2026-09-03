Foro Madrid inició cita en Chile con Javier Milei como protagonista
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Foro Madrid inició cita en Chile con Javier Milei como protagonista
En la mañana de este jueves se inició en Santiago el Quinto Encuentro Regional del Foro Madrid 2026, cita que une a diversos representantes de la ultraderecha a nivel mundial y que está organizada por la Fundación Disenso, ligada al partido político español Vox.
El principal exponente durante la mañana fue el presidente argentino, Javier Milei, además de la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers.
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