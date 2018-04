Arica pide saldar "deuda histórica": Estamos pagando los costos del Tratado con Bolivia

La concejala de Arica Miriam Arenas (ex DC) presentó un petitorio para exigir a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados compensaciones por los años que la ciudad del norte ha cumplido con el Tratado de 1904 con Bolivia.

La autoridad definió cuatro aspectos trascendentales para compensar a Arica: Un subsidio de agua potabla y energía eléctrica, mayor dotación de recursos hídricos, condiciones favorables para el crecimiento de la población y mejoramiento de las condiciones de vida.

Arenas explicó que la medida busca saldar una deuda histórica con la ciudad, la cual no ha logrado un desarrollo pleno y ha estado sometida a una situación permanente de incertidumbre ante las pretensiones de los países vecinos.

"Creo que Arica ya no puede esperar más. Nosotros hemos esperado por 130 años que arreglen la ciudad. Si bien la (ex) Presidenta (Michelle) Bachelet hizo una muy buena inversión, no es lo que requiere esta ciudad, sino que requiere subvención (...) Necesitamos que nos traten como una ciudad vulnerable porque lo somos", señaló la edil.

El escrito fue recibido por el alcalde Gerardo Espíndola, quien indicó que la propuesta será estudiada dentro del Concejo Municipal y con la participación de representantes de organizaciones civiles, con el fin de hacer llegar a la Comisión de la Cámara un documento que reúna las principales demandas de la ciudadanía ariqueña.

"Me parece un petitorio razonable y es parte de lo que hemos planteado desde que se inició el tema de La Haya. Nosotros como ciudadanía estamos pagando los costos del tratado que son suscritos por los Estados, pero que hacen pagar las consecuencias a quienes vivimos en las ciudades", sostuvo el alcalde.

En materia económica, el documento postula una rebaja del 25 por ciento en el Impuesto a la Renta para personas naturales y empresas, un subsidio de transporte de productos de la región hacia el centro del país y viceversa, un presupuesto extraordinario de Obras Públicas debido al gasto que requiere la mantención de la Ruta 11-CH y un subsidio de interconexión aérea regional entre las tres primeras regiones del país.