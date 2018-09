Canciller Ampuero: Morales sabe que La Haya no le dará lo que él prometió a su pueblo

El canciller Roberto Ampuero aseguró que el presidente boliviano, Evo Morales, sabe que el Tribunal de La Haya no le dará lo que su gobierno espera, ad portas del fallo a la demanda de Bolivia que busca establecer la obligación de Chile a negociar una salida al mar.

"Durante los últimos días hemos escuchado numerosas declaraciones del presidente Evo Morales y, como nos tiene acostumbrados, son declaraciones muy contradictorias. Un día acusa a Chile de querer derrocarlo como gobierno y al día siguiente pide abrir una nueva era de paz entre ambos países", sostuvo el titular de Relaciones Exteriores en una conferencia de prensa donde no aceptó preguntas.

Indicó que estas contradicciones en el discurso del mandatario boliviano "no son nuevas, pero sí hay algo nuevo. Lo que sí es nuevo es que el gobierno de Bolivia ha dado un gran viraje en su posición, pareciera que -mejor aconsejado ahora- el presidente Morales está preparando el terreno para un fallo que no le dará lo que le prometió a su pueblo para ir a La Haya: Territorio soberano chileno".

"Sin embargo, en estos últimos días, el gobierno boliviano ya no habla de territorio soberano, ahora dice que lo único que quiere es buscar fórmulas de entendimiento y una nueva era de paz, una paz que, por cierto, existe entre nuestros dos países", recalcó el canciller Ampuero.

E insistió: "¿Qué implica este gran viraje del presidente Evo Morales que ya no habla de recuperar Antofagasta, ni tampoco habla que va a clavar banderas bolivianas en nuestro Pacífico sino que solo quiere ahora abrir un diálogo con Chile? La respuesta es una sola: El gobierno de Bolivia imprime este gran viraje en su discurso porque sabe que La Haya no le dará lo que prometieron a su pueblo: territorio soberano chileno".

Además, sostuvo que Chile espera "tranquilo y unido" el fallo de que se dará a conocer el lunes 1 de octubre, en atención a la defensa "sólida" que planteó la parte chilena ante el tribunal internacional.

Canciller @robertoampuero: "El Pdte. @evoespueblo ha dado un gran viraje en su posición y está preparando el terreno para un fallo que no le dará lo que prometió a su pueblo” 👉 https://t.co/hc0K2tUaOt pic.twitter.com/IFW8CYi5y2 — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) 20 de septiembre de 2018

El canciller Ampuero se reunirá este jueves con el Presidente Sebastián Piñera para coordinar los pasos inmediatos y evaluar si es necesario acompañarlo durante su gira por Estados Unidos.

Por lo pronto, el Mandatario recibirá la próxima semana a los ex Presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos en La Moneda, cita en la que no estará la ex Mandataria Michelle Bachelet por encontrarse fuera del país cumpliendo su rol como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Además, Piñera recibirá a otros representantes del mundo político, como los presidente del Senado y la Cámara de Diputados, los socialistas Carlos Montes y Maya Fernández, respectivamente.

Tres escenarios en La Haya

Según expertos, tres son los escenarios que se pueden presentar con el fallo de La Haya.

Uno es que la Corte ceda la razón a Chile y declare que no existe la obligación de negociar; por otro lado que, aunque el tribunal diga que no existe obligación de negociar, puede instar a Chile y Bolivia a retomar el diálogo; y finalmente que la CIJ le dé la razón a Bolivia, obligando a negociar, pero sin resultado predeterminado.