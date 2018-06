Canciller Ampuerto sobre el Silala: "La posición de Chile es muy difícil de rebatir"

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, comentó en Cooperativa la decisión de Bolivia de no contrademandar a Chile en relación con el uso de las aguas del Río Silala, anunciada el domingo por el presidente Evo Morales.

"Evidentemente, cuando Bolivia decide no contrademandar a Chile, es una señal de que ha considerado que la posición de Chile es muy sólida y muy difícil de rebatir. Eso es un hecho", dijo Ampuero a El Diario de Cooperativa.

"Esta noticia nos indica algo que nosotros ya sentíamos: que nuestra posición, el hecho de que Chile respete el derecho internacional al hacer uso del agua del Río Silala -que es un curso internacional- está actuando en consonancia con el derecho internacional", dijo el ministro.

"El tema sigue en La Haya"

El secretario de Estado explicó además que, tras el anuncio de Evo, el caso Silala "sigue instalado en La Haya", pero "la Corte y Chile estamos esperando que, por fin, Bolivia entregue su contramemoria", que está retrasada.

"Bolivia no la ha entregado, tiene un atraso sustantivo. Por lo tanto, pidió que se alargara el plazo para ella entregar su contramemoria, y pasó de julio a septiembre. Chile fue consultado por la Corte Internacional de La Haya con respecto a esto, si estábamos dispuestos a aceptar o no esta prórroga, y nosotros, dentro de la práctica de los buenos vecinos, dijimos: 'Bueno, se trata de dos meses que está pidiendo Bolivia', no presentamos objeción alguna", contó.

Descarta diálogo bilateral

En la conversación con Cooperativa, el ministro también cerró la puerta a un diálogo bilateral para la resolución del conflicto.

"Cuando Chile entra en un juicio como éste y presenta una demanda lo que hace es actuar de acuerdo a las normas internacionales. Cuando se va a una Corte es porque, sencillamente, el diálogo dejó de tener sentido o alguna de las partes considera que ya no puede continuar", señaló.

Chile se adelantó a la campala mediática

Ampuero recordó además que "este asunto del Río Silala lo viene levantando Bolivia desde el año 1999", y que el país vecino "anunció en marzo del 2016 que iba a demandar a Chile porque supuestamente nosotros utilizábamos en forma ilegal las aguas del Río Silala".

Bolivia "quería montar la acusación de que no solamente nosotros teníamos una política con respecto al mar, sino que también con respecto a despojar de aguas de río a Bolivia. Ante esa situación, lo que hizo Chile fue presentar la demanda, porque Chile no estaba dispuesto a esperar los dos años que Bolivia había anunciado que necesitaba para presentar esta demanda contra Chile, a esperar que durante dos años Bolivia hiciese una campaña mediática acusando de robar agua boliviana. Por eso fuimos a la Corte, por eso presentamos esta denuncia y estamos donde estamos".

"Ahora, como ven, Bolivia ha decidido retirar esta contrademanda porque, obviamente, las cosas muestran que Chile ha actuado como suele actuar: apegado al derecho internacional", finalizó.