Corte de La Haya fijó alegatos orales por la demanda de Chile contra Bolivia por el Silala

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) fijó para abril próximo las audiencias públicas antes del largamente postergado juicio entre Chile y Bolivia por las aguas del Silala, en el Palacio de la Paz de La Haya.

Las vistas, a realizarse entre el viernes 1 y el jueves 14 de abril, "se dedicarán a (evaluar) los méritos del caso, incluidas las contrademandas ingresadas por Bolivia" en agosto del 2018, cuando Evo Morales seguía en el Ejecutivo.

Debido a la situación de pandemia, "las audiencias se realizarán en un formato híbrido: algunos miembros de la Corte asistirán a las vistas orales en persona en el Gran Salón de la Justicia, mientras que otros participarán de forma remota", explica la CIJ.

A su vez, los representantes de ambas partes del caso, así como los expertos convocados por Chile y Bolivia, podrán participar presencial o telemáticamente.

PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the merits of the case concerning the Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (#Chile v. #Bolivia) from 1 to 14 April 2022 https://t.co/Cf5TIshkNR. Watch the hearings live on @UNWebTV pic.twitter.com/DAZ1HFVrlY