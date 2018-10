La extraña teoría de un boliviano que se viralizó después del fallo de La Haya

View this post on Instagram

#Repost @ahoranoticiasan with @get_repost ・・・ La curiosa declaración de un manifestante llamó la atención en medio de la decepción de los bolivianos tras conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de #LaHaya. ¿Qué te parece?

A post shared by MEGA (@mega.tv) on Oct 1, 2018 at 10:44am PDT