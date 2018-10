Políticos chilenos celebraron transversalmente "contundente" fallo de La Haya a favor de Chile

Los políticos chilenos celebraron de manera transversal el "contundente" fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que rechazó la demanda de Bolivia y con 12 votos contra tres definió que Chile no tiene obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico con el país altiplánico.

El ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, quien participó en gran parte del proceso por la demanda que presentó Bolivia en 2013, resaltó que "cuando Chile se une y tiene una posición clara, las cosas salen bien".

Asimismo, aseguró que con el fallo "se marca un antes y un después en la relación bilateral con Bolivia".

Juan Gabriel Valdés, otro ex canciller, comentó que, no obstante a la "abrumadora victoria de Chile" en La Haya, "en este día de felicidad y celebración del equipo que defendió al país, no olvidemos el espíritu de hermandad que debe animarnos hacia el pueblo de Bolivia".

"¡Ganamos en toda la línea! ¡Gran triunfo de Chile y del Derecho Internacional!", manifestó el también otrora canciller y ex senador, Ignacio Walker (DC); no obstante, instó a que "hay que seguir conversando y dialogando con Bolivia tal como lo hemos hecho desde siempre, pero ahora con una condición: restablecer relaciones diplomáticas (rotas por Bolivia en 1961 y 1975)".

"Zanja definitivamente una historia de décadas, jurídicamente ha quedado absolutamente que ningún instrumento bilateral, ninguna declaración unilateral ninguna interpretación de los hechos puede llegar a la conclusión de que Chile tenía o tiene la obligación de negociar", dijo luego Walker en conversación con Cooperativa.

En ese marco, fustigó que "Morales va a tener que dar muchas explicaciones a su pueblo, porque creó una falsa expectativa, manipuló la opinión pública desde el punto de vista electoral e insultó con total descaro a los últimos Presidentes de Chile".

"Gran alegría para nuestro país"

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), afirmó que es un "gran alegría para nuestro país" y recalcó el "gran trabajo de la defensa Chilena, los ex presidentes, los ex cancilleres y agentes que trabajaron por nuestro país".

Apuntó, también, que desde ahora hay que "seguir trabajando con los países vecinos en un marco de respeto mutuo".

El senador socialista y ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, admitió que la resolución "fue inesperada, superó todas las expectativas", y destacó que "es una victoria de los equipos jurídicos y es una victoria del país".

El también senador Jorge Pizarro (DC) subrayó que el fallo "fue muy contundente, categórico, siempre nos asistió el derecho internacional", y dijo que "hay que implementar una estrategia de acercamiento con el pueblo boliviano".

El otrora ministro secretario general de la Presidencia y actual diputado, Marcelo Díaz (PS), expresó que fue un "fallo contundente y definitivo a favor de Chile en La Haya. ¡Bien por Chile!", y llamó a que "Bolivia acate sin matices el fallo, ¡es lo que corresponde!".

UDI: "Gran día nuestros héroes patrios"

La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, remarcó que "nuestro territorio y soberanía fueron muy bien defendidos por Gobierno del Presidente Sebastian Piñera y equipo jurídico", y valoró que es un "gran día para nuestro pais, nuestros héroes patrios y para la historia".

Frente Amplio: Evo se equivocó al judicializar relaciones

El diputado RD Pablo Vidal, integrante de la Comisión de RR.EE. de la Cámara Baja, subrayó que "la contundencia de los argumentos jurídicos chilenos demuestran que Evo Morales se equivocó rotundamente al judicializar las relaciones entre nuestros países".

"Debemos iniciar -propone- una nueva etapa en las relaciones Chile-Bolivia, partiendo por restablecer las relaciones diplomáticas".

"Fracasó campaña antichilena de Evo"

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, resaltó que el "contundente fallo de La Haya rechaza obligación de Chile de negociar salida soberana al mar para Bolivia" y estableció que "teníamos la razón".

"Fracasada campaña antichilena de Evo Morales, es hora de volver a la integración y la paz. Pero primero, que Evo reconozca derrota y el engaño a su pueblo ", emplazó.