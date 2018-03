Presidente Piñera insiste tras última jornada de alegatos: No hay temas limítrofes pendientes con Bolivia

Revisa el Minuto a Minuto de la jornada

Tras la última jornada de alegatos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el Presidente Sebastián Piñera recalcó que no existen temas limítrofes pendientes entre Chile y Bolivia, además de defender el territorio ganado en la Guerra del Pacífico.

El Mandatario sostuvo que "la posición chilena se ha basado en los hechos y la verdad histórica, en el derecho internacional y en el Tratado de 1904".

"Chile ganó la Guerra del Pacífico en buena lid, gracias al sacrificio, el coraje y el heroísmo de los soldados y el pueblo chileno. Esa guerra no fue provocada por Chile, como permanentemente pretende hacer creer Bolivia", recordó.

Piñera aseveró que "Chile es, ha sido y va a seguir siendo un país amante de la paz y de la buena vecindad, y por eso el año 1904, Chile y Bolivia firmaron un Tratado de Paz y Amistad que fijó en forma clara y a perpetuidad los límites entre ambas naciones".

"En consecuencia, no existen temas limítrofes pendientes entre ambos Estados y en este juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya no está en juego ni el territorio, ni el mar, ni la integridad física ni la soberanía de nuestro país", puntualizó.

"Bolivia debe aprender a no confundir aspiraciones con derechos y mucho menos pretender que sus aspiraciones generen obligaciones para nuestro país", dijo.

El Presidente reiteró que "Chile ha sido un buen vecino, abierto y cooperador con todos sus vecinos y también con Bolivia. En el caso de Bolivia, Chile ha ido mucho más allá de las obligaciones que establece el Tratado de 1904".

"Solo recordar que Chile ha otorgado voluntariamente a Bolivia importantes beneficios tributarios, aduaneros y de gratuidad en el almacenaje del comercio internacional boliviano, en los puertos de Arica y Antofagasta y otros puertos que Bolivia pueda designar en el futuro", sentenció.

Insulza no ve espacio para "fallos creativos"

Uno de los parlamentarios que asistió a La Moneda para seguir los alegatos fue el senador PS por Arica José Miguel Insulza.

El ex canciller y ex agente ante La Haya para esta misma causa no ve opciones de que la CIJ emita un "fallo creativo", como se ha llamado en Chile a la solución del juicio por el límite marítimo con Perú.

"Yo creo que no hay espacio para fallos creativos; lo digo francamente: estoy convencido de eso... Espero no equivocarme, no veo de qué argumento boliviano se podría sacar la conclusión de que hay alguna obligación", señaló Insulza.

"Nosotros no tenemos una visión vergonzante de nuestra historia ni mucho menos, como algunos han tratado de demostrar, estamos orgullosos de ella y, por consiguiente, yo espero que sigamos defendiéndola con la unidad con que lo hemos hecho hasta ahora", agregó "el pánzer".