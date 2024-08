Boric y Lula se reunieron en La Moneda sin hablar públicamente sobre Venezuela

El Presidente Gabriel Boric recibió este lunes a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de La Moneda, y ofrecieron una conferencia de prensa conjunta donde, pese a la expectación periodística, no hablaron públicamente sobre la crisis en Venezuela, agravada tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

Boric le dio la bienvenida al "presidente, compañero y amigo" Lula, y relevó que vino a Chile con una delegación "de alto nivel" de 14 ministros y 250 empresarios, que "demuestra la importancia que le da Brasil a Chile".

"Y quiero decir que esto es recíproco y desde ya acepto encantado la invitación a hacer una visita de Estado para abril del próximo año", confirmó también.

Contó que "conversamos mucho respecto a integración: muchas veces las palabras se las lleva el viento, por eso es importante que seamos capaces de concretar y lo que hablamos con el presidente Lula es que queremos, durante nuestros mandatos, concretar instancias de integración reales".

Aclaró que la conferencia iba a tratar sólo de la "amistad histórica" entre ambos países, que tiene a Brasil como el primer socio comercial de Chile en la región y tercero a nivel mundial, y adelantó que mañana martes abordará públicamente la crisis en Venezuela.

"Esta visita se trata sobre la relación Chile-Brasil. Sé que puede haber muchas preguntas respecto a otros temas. Y respecto a otros temas de contingencia nacional y otros de contingencia regional e internacional, en particular la situación de Venezuela, yo particularmente me voy a referir mañana en la tarde", sostuvo Boric.

Acto seguido, con un apretón de manos le expresó su profundo agradecimiento a Lula: "Por esta visita, el cariño, tu experiencia, tu trayectoria y la voluntad de compartirla, para poder aprender y tomar una posta larga respecto a la preocupación por los más desposeídos, por la integración de nuestros pueblos y por construir una izquierda y un progresismo que sean democráticos, y que siempre, a todo evento, respete y haga respetar los derechos humanos en cualquier lugar".

Ambas gobernantes, que representan a fuerzas políticas de izquierda, han exigido transparencia a Caracas sin reconocer la supuesta reelección de Maduro, cuestionada por denuncias de fraude.

Presidente de la República @GabrielBoric recibe en el Palacio de La Moneda al Presidente de la República Federativa de Brasil @LulaOficial. #VisitaDeEstado https://t.co/ELrc9U4RUX — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) August 5, 2024

A su turno, Lula no hizo mención alguna a Venezuela.

En tanto, le prometió a Chile "una nueva era" de relaciones bilaterales, para dejar atrás el "apagón diplomático" que significó para Brasil el anterior gobierno de Jair Bolsonaro, durante el cual -a juicio del líder del Partido de los Trabajadores- el gigante sudamericano sufrió "un retroceso muy grande" y "había olvidado el sueño de la integración".

"Dicen que los países no tienen amigos, que tienen intereses. Ese no es el caso nuestro: con Chile mantenemos una amistad sin límites, una alianza diversa y amplia. Por eso decidimos hacer del 22 de abril, fecha en que establecimos nuestras relaciones diplomáticas en 1836, el Día de la Amistad Brasil-Chile. Nuestra relación bilateral tiene vocación regional y global", ejemplificó.

"Estén seguros de que nosotros no seremos como antes. Queremos más para el beneficio de los chilenos y de los brasileños. Lo que queremos construir es una relación plena en la que no haya dudas, y que cualquier divergencia pequeña no perjudique los acuerdos importantes", prometió

Asimismo, Lula alabó que el Partido de los Trabajadores que lidera es uno "que celebra la diversidad todos los días", tanto en Brasil como "en la política externa, (pues) cada país tiene su cultura, sus intereses... No queremos que todo el mundo piense igual, somos diferentes y eso es maravilloso, porque la diferencia nos permite encontrar similitudes".

BACHELET, INVITADA, HABLÓ DE VENEZUELA

Quien sí habló sobre Venezuela fue la expresidenta Michelle Bachelet (PS), también invitada a La Moneda. Al respecto, consideróque "es importante que el Gobierno siga en la misma lógica de asegurar que ojalá podamos saber los resultados verdaderos".

Asimismo, opinó que "seguramente" iba a ser "uno de los temas de conversación con el presidente Lula y el Presidente Boric"

En cuanto al rompimiento de facto de las relaciones bilaterales que concretó Caracas, "es lamentable que hayan sacado a nuestro embajador y a nuestra gente (diplomática) de allá, pero son decisiones que tomó el presidente Maduro que yo no comparto", comentó la dos veces jefa de Estado y ex alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos.

Por su parte, desde la arena política chilena, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo esperar que "haya una postura clara y unívoca" en el Partido Comunista sobre Venezuela. "Al respecto ha habido distintos liderazgos de ese partido que nosotros reconocemos en su trabajo diario. Queremos que esta discusión sea profunda, y que reconozca los elementos de política interna y también internacional, y en eso esperamos tener la mayor unidad posible, porque sabemos que hay desafíos complejos a nivel nacional e internacional".

Más duro habló desde la derecha el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, quien aseguró que "ésta es una prueba para la izquierda latinoamericana, un test democrático, y espero que en esta semana, en que ya queda meridianamente claro que aquí hubo un fraude electoral, la izquierda latinoamericana lo diga con todas sus letras, y le quite el piso al dictador Maduro".

FIRMA DE MÚLTIPLES ACUERDOS

En la reunión en La Moneda, Boric y Lula, junto a sus ministros sectoriales, suscribieron una veintena de tratados, acuerdos y memorándums. En privado fueron 13 sobre reducción de desigualdades, lucha contra el hambre y la pobreza, así como agricultura, salud, ciencia, tecnología e innovación, comercio, para el avance de la gestión pública digital, para la cooperación en ciberseguridad, además de otros para la colaboración en minería y energía.

En público, en Palacio, firmaron un tratado de extradición, un acuerdo para el reconocimiento recíproco de licencias de conducir, y tres memorándums: uno de cooperación entre las academias diplomáticas de ambos países en temas de género, uno de entendimiento para la cooperación técnica agropecuaria y otro de entendimiento sobre cooperación por los derechos de las personas LGTBQI+, personas mayores, personas con discapacidad y de memoria y verdad.

Igualmente pusieron su rúbrica en una declaración conjunta que celebra la amistad histórica que une ambas naciones, basada "en principios compartidos como la democracia, promoción de la paz, protección y respeto de los derechos humanos, la igualdad e inclusión social, comercio sustentable y protección del medioambiente".

Además, sellaron un plan de acción para la implementación del acuerdo de cooperación turística.

Boric también comprometió el apoyo de Lula a la postulación de Valparaíso para ser sede de la Secretaría del Tratado para la Conservación de la Biodiversidad más allá de las áreas de Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés).

Para este martes está previsto que suscriban un acuerdo en materia espacial.