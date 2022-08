Canciller Urrejola anunció nota de protesta a embajador brasileño por acusación de Bolsonaro contra Boric

La canciller Antonia Urrejola catalogó como "grave" los dichos del mandatario brasileño Jair Bolsonaro la última jornada, cuando aseguró que el Presidente Gabriel Boric prendió fuego al Metro de Santiago, haciendo referencia estos hechos ocurridos durante el estallido social, pero que no hay ningún antecedente que los relacionen con el entonces diputado.

Este domingo se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre en Brasil. El debate televisado reunió a los seis principales candidatos, entre ellos el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

En su intervención final, Bolsonaro sacó a relucir las afinidades políticas de Lula con otros líderes de izquierda latinoamericanos, afirmando que aplicaría en Brasil las mismas políticas de estos. "El expresidiario apoyó a Chávez, apoyó a Maduro. Y mira cómo está Venezuela", dijo y criticó la situación económica de la Argentina de Alberto Fernández.

También señaló que Lula apoyó en Chile a Gabriel Boric, quien "prendía fuego en el Metro", a Gustavo Petro en Colombia, "que quiere liberar las drogas" y a Daniel Ortega en Nicaragua, "que arresta sacerdotes y persigue monjas".

Esto ha generado una ola de reacciones desde nuestro país, y esta jornada la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que la aseveración de Bolsonaro "obviamente son absolutamente falsas y lamentamos que en un contexto electoral se aprovechen y se polaricen las relaciones bilaterales a través de la desinformación y las noticias falsas", las cuales aseguró "erosionan la democracia y la relación bilateral".

"Estamos absolutamente convencidos de que esta no es la manera de hacer política -continuó- y, además, no es la manera de hacer política cuando se trata de dos jefes de Estado democráticamente electos, donde existe una relación respetuosa, más allá de la diferencia ideológica".

Además, expresó que estas acusaciones "absolutamente falsas son graves, no sólo porque acusan al Presidente Gabriel Boric y a nuestro Gobierno de hechos gravísimos delictuales, pero también son graves para los chilenos y chilenas siendo el Presidente Gabriel Boric un presidente de todos y todas las chilenas, y espero que también tengamos pronunciamientos transversales en esta materia".

Finalmente, Urrejola señaló que la relación con Brasil "hay que continuar fortaleciéndola y esperamos poder seguir enfrentando los distintos desafíos como pueblos hermanos que somos, más allá de estas declaraciones del presidente Bolsonaro", pero también informó que hicieron una citación al embajador de Brasil para hacerle llegar una nota de protesta.

CONDENA TRANSVERSAL EN EL CONGRESO

La condena contra los dichos del mandatario brasiñelo fue transversal entre los sectores políticos del Congreso Nacional. En conversación con Cooperativa el presidente de la UDI, Javier Macaya, tomó distancia de la declaración.

"Me parece que Jair Bolsonaro ha acostumbrado al continente a exabruptos verbales hace mucho rato y no sé de dónde puede argumentar; no hay ningún antecedente y nunca he escuchado una acusación de esa envergadura, y creo que es parte de la polarización y la lógica que se da lamentablemente en esa elección en Brasil", comentó el timonel gremialista.

Desde la otra vereda, la diputada Carmen Hertz (PC) consideró como "un bochorno y una vergüenza que Bolsonaro se permita espetar un infundio delirante a nuestro Presidente". "Es una ofensa grave", enfatizó.

Los presidentes de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), y del Senado, Álvaro Elizalde (PS), también se sumaron a la condena por las declaraciones de Bolsonaro.