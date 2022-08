La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, sostuvo una conversación este jueves con su par ucraniano, Dmytro Kuleba, para abordar el escenario actual en el marco de la invasión rusa al país europeo.

La canciller expresó nuevamente la solidaridad de Chile con Ucrania, reiterando el compromiso del país para continuar apoyando al gobierno de Volodímir Zelenski en instancias multilaterales y con entrega de ayuda humanitaria.

Junto a esto, Urrejola garantizó el compromiso nacional con "la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania" y señaló que se espera colaborar en el desminado de los puertos una vez que concluyan los enfrentamientos.

Por su parte, Kuleba agradeció el apoyo que Chile le ha entregado a su país, asegurando que se valora altamente la experiencia nacional en materia de desminado.

Spoke with Chilean Foreign Minister @UrrejolaRREE to thank Chile for its consistent support for Ukraine. My counterpart welcomed Ukraine’s efforts to lift Russia’s naval blockade and resume maritime food exports. We also discussed ways to further develop 🇺🇦🇨🇱 bilateral relations.