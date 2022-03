Canciller Urrejola y nombramiento de embajadores: No hay premios de consuelo

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, negó este miércoles que existan supuestos pagos de favores políticos en los nombramientos de los nuevos embajadores.

Entre las designaciones más controversiales se encuentra la eventual designación de Bárbara Figueroa, quien fue líder de la Central Unitaria de Trabajadores durante nueve años, como embajadora ante Argentina.

"Con el Presidente, en los nombramientos políticos, hemos buscado criterios con las capacidades políticas, con las capacidades con sus propios curriculums y también con la relación que queremos mejorar con determinados países. Me parece que cuestionar la idoneidad de las personas por simplemente, quizás, no estar de acuerdo con sus posiciones políticas, no es la mejor manera", expuso Urrejola.

En ese sentido, la canciller afirmó que "no hay premios de consuelo, es cosa de ver los curriculums de quienes han sido nombrados hasta la fecha para entender que no hay premios de consuelo".

Tras conocerse los primeros nombres, la Asociación de Diplomáticos de Carrera expresó ayer -sin precisar nombres- que "lamenta profundamente las nominaciones de embajadores y embajadoras en organismos multilaterales, donde se evidencia la mantención de criterios de nombramientos por razones de amistad, cercanía política o debido a la derrota en candidaturas electorales".

SENADOR NÚÑEZ ACUSA "CLASISMO" EN CRÍTICAS A FIGUEROA

Por su parte, el senador comunista Daniel Núñez acusó que "en estas críticas a Bárbara (Figueroa) yo veo un clasismo brutal: si se hubiese nominado a un ex presidente de la Sofofa o de la CPC, sin experiencia diplomática, les aseguro que no hubiesen habido estas críticas".

"Por lo tanto, cuando a un líder sindical, cuando a un trabajador o trabajadora, que por sus propios méritos ha generado un liderazgo, una lucha social, son nominados en un cargo de poder, siempre surgen los cuestionamientos", lamentó el parlamentario del PC.

"Los liderazgos sociales en Chile están totalmente capacitados para ejercer cualquier cargo en el Estado", puntualizó Núñez.

Su par de la DC Iván Flores consideró que "no es el momento de vetar ningún nombre mientras esté en la línea de lo que el Gobierno quiere transmitir", y señaló que "no tengo ningún inconveniente con que una dirigenta connotada, conocida" asuma el cargo.

"Si está en la línea de lo que se quiere transmitir con Argentina desde el mundo laboral, me parece bien", acotó.

Estos apoyos se suman al entregado ayer por el timonel comunista, Guillermo Teillier, destacando a Figuroa y afirmando que "hay muchos que rasgan vestiduras cuando se trata del nombramiento de un dirigente social, y en este caso una connotada dirigente sindical".

DIFERENTES POSTURAS DESDE LA DERECHA

La designación de embajadores por parte del Gobierno de Gabriel Boric ha generado controversia en las últimas jornadas y en la oposición no ha sido diferente, dado que mientras algunos destacan nombramientos otros cuestionan la manera ocupada por el Ejecutivo.

Una de las que apoyó las designaciones fue la ex ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, quien destacó que la socialista Paula Narváez sea nueva embajadora de Chile ante Naciones Unidas (ONU) y que el ex diputado Tucapel Jiménez -quien por ley no pudo repostular- realice lo mismo en Suecia.

"Tengo la firme convicción que Paula Narváez tiene todas las competencias para ser embajadora ante la ONU, lugar donde ya ha trabajado y Tucapel Jimenez, gran diputado y mejor persona, en el país donde vivió post exilio y mantuvo relación hasta hoy", puntualizó la ex secretaria de Estado en el gobierno de Sebastián Piñera.

"Cuidado con las críticas injustas", advirtió Rubilar en su cuenta de Twitter.

Diferente fue la reacción del senador de la UDI Iván Moreira, que cuestionó el método de elección, esto porque, a su criterio, existen "faltas de competencias de las personas designadas en cargos tan delicados como embajadora en Argentina, un país vecino con el cual tenemos conflicto limítrofe pendiente".

"Nosotros le pedimos al presidente Boric mayor altura de miras para la designación de cargos estratégicos, respetar a los diplomáticos de carrera y a sus propias promesas de campaña, de no nombrar personas solo porque perdieron una elección", señaló el parlamentario.

"El Presidente le dijo a los chilenos que iba a privilegiar la carrera funcionaria en el servicio exterior, y hoy día hace lo contrario: nombrar por cuotas políticas a distintos integrantes de los partidos que apoyan al Gobierno", añadió.

En tanto, las diputadas de Renovación Nacional Catalina del Real, Sofía Cid y Francesca Muñoz anunciaron que citarán a la ministra Urrejola a la Comisión de RR.EE. para dar cuenta de los criterios utilizados para las designaciones de las embajadas, a la vez que invitaron a la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera a asistir a la sesión.

"Durante muchos años hemos visto que la política internacional es una política de Estado, no que busca cuoteos políticos", remarcó la diputada Cid.