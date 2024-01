Cancillería confirmó muerte de bloguero chileno detenido en Ucrania por justificar la invasión rusa

La Cancillería confirmó la muerte del bloguero chileno-estadounidense Gonzalo Lira, quien estaba detenido en una cárcel de Ucrania acusado de difundir información falsa sobre la guerra y justificar en redes sociales la invasión militar rusa.

Lira, que fue arrestado en mayo de 2023 en la ciudad ucraniana de Jarkiv (noreste), había denunciado durante detenciones previas que había sido víctima de golpizas por parte de otros reos que, según su relato, eran obligados a atacarlo por guardias penitenciarios.

Su padre, Gonzalo Lira, dijo que su hijo murió debido a torturas.

"No puedo aceptar la forma en que mi hijo murió. Fue torturado, extorsionado, incomunicado durante ocho meses y 11 días, y la Embajada de EEUU no hizo nada para ayudar a mi hijo. El responsable de esta tragedia es el dictador Zelenski, con la concurrencia de un senil presidente norteamericano, Joe Biden", escribió en una misiva difundida en redes sociales.

Según una carta escrita a mano por Lira y publicada por el periodista Alex Rubinstein, el bloguero tenía neumonía en ambos pulmones, neumotórax y un caso de edema muy grave desde octubre, lo que -señala el documento- habría sido ignorado por las autoridades penitenciarias.

BREAKING: It is with great sadness I must announce that Gonzalo Lira @GonzaloLira1968, passed away in a hospital according to his father, who has been fighting to get his son much-needed medical attention for the past weeks.



