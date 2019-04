Chilena desaparecida en Colombia: Acusado pide que se respete su presunción de inocencia

La defensa del ciudadano colombiano Juan Guillermo Valderrama, novio de la chilena Ilse Ojeda, la ex carabinera desaparecida en Colombia, pidió respetar la presunción de inocencia de éste en el marco de la imputación de cargo en su contra por el delito de "desaparición forzada".

Este lunes a las 14:00 hora local (15:00 horas en Chile) se reanudará la audiencia de formalización de Valderrama, luego de más de 11 horas de diligencias de ayer domingo, en las que un juez de Bucaramanga legalizó su captura y se efectuó la búsqueda selectiva en base de datos.

La abogada del imputado, Flor Alba Cely de Vera, sostuvo que ha dicho "desde el primer momento que él se muestra inocente a esos cargos", que contrasta con que "la Fiscalía tiene las pruebas que ha recaudado con un trabajo acucioso de la policía, del comandante Santander y se han traído" a la audiencia.

No obstante, "la verdad les pido a todos que respeten a nuestra parte. Yo he hablado mucho de la presunción de inocencia, yo no estoy diciendo que él es inocente, estoy hablando de un principio fundamental", emplazó.

Valderrama fue capturado el pasado sábado luego de que un testigo se acercara a la policía diciendo que, el pasado 31 de marzo, él le había pagado 200 mil pesos colombianos (unos 40 mil pesos chilenos) para quemar una supuesta vaca en la zona rural de Rionegro, donde finalmente la policía encontró restos humanos calcinados que están siendo analizados.

Tras este testimonio, las autoridades efectuaron un allanamiento a la vivienda de Valderrama en Bucaramanga, donde encontraron fluidos biológicos que están siendo periciados, según medios locales.

Hermana de chilena: No pudo haber actuado solo

La hermana de Ilse, Alejandra Ojeda, se encuentra en Colombia, desde donde conversó con el matinal "La Mañana" de Chilevisión.

"Yo creo que alguien de ellos debe saber qué estaba pasando, porque no creo que su hijo haya actuado por sí solo. Tengo la sospecha (de que hay complicidad de la familia de Valderrama), una persona no maniobra todo esto sin el apoyo de nadie. Dos personas lo acompañaban a todos lados en el auto, el tío y el papá, y yo armo mis conclusiones a partir de ahí", planteó.