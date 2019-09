Chileno desapareció hace tres días en islas Fiji

Desde hace aproximadamente tres días el ciudadano chileno Fernando Spichiger Maturana (68) permanece desaparecido en las islas Fiji, Oceanía, según reportó su familia.

De acuerdo con sus parientes, el hombre viajó junto a dos personas hasta ese país y al participar de una excursión por la isla Matacawa Levu, por razones que se desconocen, se separó del grupo.

Uno de sus hijos, José Spichiger, comentó que están "tratando de que se ejecute un proceso de búsqueda serio en Fiji", a la vez que confirmó que "sí hemos tenido respuesta del Gobierno (de Chile) a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la cónsul en Nueva Zelanda".

Sin embargo, acusó que "donde tenemos la traba es en Fiji, porque ahí las condiciones de búsqueda no han sido para nada las ideales, las esperadas ni las necesarias; la policía local no está haciendo las cosas que esperamos o se requieren".

Aseguró que su padre aún no ha sido declarado como desaparecido, pese al tiempo que lleva extraviado, y que incluso la policía local no llegó hoy a la isla donde realizaba la excursión, por lo que no hubo búsqueda.

Subrayó que las dos personas que acompañaban a Fernando "están en la isla tirando la ayuda y el rescate"; mientras él y su hermano se embarcaron en un avión rumbo a Fiji a eso de las 22:00 horas de este jueves.