Chileno fue engañado en Colombia: Supuesto amigo le robó y dijo que fue secuestrado

Una pesadilla está viviendo Justin Andrés Alejandro Vera, un chileno que viajó a Colombia junto a un supuesto amigo de ese país. Su "amistad" se acabó inesperadamente cuando al llegar a Bogotá, el sujeto le robó todo.

Pese a que Justin hizo las denuncias correspondientes, ya lleva cerca de un mes sin poder regresar a Chile y está viviendo en el aeropuerto El Dorado de la capital colombiana.

Con Camilo, su victimario, fueron colegas durante un años en un matadero: "Él era prácticamente familia para nosotros, y por eso viajé con él", contó el chileno en entrevista con CityTV.

"Me dijo que en Colombia había buen sueldo, que podía postular a una casa más fácil y que podría traer a mi familia en un tiempo más", relató.

El par viajó "juntos a Perú, Ecuador, y de Ecuador a Colombia. Fueron como tres semanas de viaje con él, solos, y nunca me mostró nada malo, hasta llegar a Bogotá".

"Llegamos al terminal como a la 1:00 am. Me sacó un cuchillo grande y me pidió mis pertenencias: una maleta con herramientas, mi teléfono, mi billetera y un par de dólares que tenía", dijo Vera.

Llamó a Chile a su mamá y mintió: Le dijo que su hijo fue secuestrado

"Con mi teléfono que robó, le habló a mi mamá y le dijo que yo supuestamente había sido secuestrado por la guerrilla y le pidió 8 millones de pesos colombianos (cerca de 1,7 millones de pesos chilenos)", denunció el chileno Justin Vera.

Cuatro días después, el joven se consiguió un teléfono y se comunicó con su familia. Ahí se enteró que le habían pagado al estafador la plata del presunto rescate: "Me encontré con la sorpresa de que amenazó a mi mamá de que yo iba a morir y, como mi mamá lo conocía, no desconfiaba de él".

"Lo único que quiero es volver a mi casa. Quiero volver a estar con mi mamá, abrazarla. Quiero llorar", pide el chileno, que ha buscado ayuda cada día de los pasajeros en el aeropuerto.