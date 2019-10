El empresario vitivinícola chileno Agustín Francisco Huneeus Quesney, presidente de la compañía Huneeus Vintners, con sede en el Valle de Napa, California, fue condenado a cinco meses de cárcel en relación con el escándalo de admisiones universitarias fraudulentas destapado en marzo en Estados Unidos.

Huneeus se había declarado culpable de pagar 300 mil dólares (más de 200 millones de pesos) a William "Rick" Singer, quien intermediaba con funcionarios corruptos de prestigiosas universidades a través de su empresa de ayuda a escolares "Edge College & Career Network", para que su hija, Agustina, ingresara a la Universidad del Sur de California.

#BREAKING: Agustin Huneeus becomes 5th parent sentenced to prison in #CollegeAdmissionsScandal. Huneeus sentenced to 5 months in prison for agreeing to pay $300,000 to participate in the SAT cheating scheme and college recruitment scheme.