Familiar de la ex Presidenta Bachelet está desaparecido tras derrumbe de edificio en Miami

Un chileno y su esposa estadounidense están entre las 99 personas desaparecidas al desplomarse parcialmente este jueves por la madrugada un edificio de apartamentos en Surfside, en Miami-Dade, Estados Unidos, que hasta el momento ha dejado un fallecido, mientras los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros en busca de posibles sobrevivientes.

En total, 55 de los 136 departamentos del edificio Champlain Towers se fueron abajo por causas no determinadas sobre las 1:30 de la madrugada en medio de un gran estruendo, que hizo que los residentes, que estaban durmiendo, creyeran que se trataba de un terremoto, según dijeron algunos de ellos a los medios.

El abogado chileno Claudio Bonnefoy Bachelet (85 años), pariente de la ex Presidenta Michelle Bachelet, reside junto a su esposa en el décimo piso del edificio colapsado, según relató Pascale Bonnefoy, su hija, a Cooperativa.

Primo hermano del general Alberto Bachelet, padre de la ex Mandataria, Bonnefoy reside desde hace dos décadas en Miami.

"Esto ocurrió como a las dos de la mañana, pero yo me enteré hoy como a las 10, cuando me llamó la hermana de María, la esposa de mi papá. Ella vive en Washington y, de hecho, ahora por la tarde viajaba para allá (a Miami), pero no ha habido información", dijo su hija.

"Hay una sobrina de María que vive también ahí, que fue al centro comunitario y ha estado tratando de recabar información, pero no ha habido", añadió la periodista.

"He estado en contacto todo el día con el cónsul y él tampoco tiene información, porque las autoridades locales tampoco tienen. Ellos ya están en el registro de personas que están desaparecidas y tienen todos los contactos de varios miembros de las familias, por ambos lados, y no están entre los evacuados", puntualizó.

Quince horas después del derrumbe se había localizado a 102 personas sanas y salvas, el doble de lo que se había informado inicialmente, destacó más temprano la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

DOCE PLANTAS SE DESPLOMARON COMO "PANQUEQUES"

El ala noroeste del edificio Champlain Towers de 12 plantas, 40 años de antigüedad y situado en primera línea de playa, se desplomó de arriba a abajo como "panqueques", en palabras del alcalde de la ciudad, poblada mayoritariamente por judíos, citado por la agencia de noticias EFE.

"El edificio literalmente se derrumbó, se derrumbó, y quiero decir que solo hay pies entre los pisos donde había 10 pies (3 metros)", narró el alcalde de Surfside, Charles Burkett, en una rueda de prensa en el lugar .

Las tareas de búsqueda están dirigidas por los bomberos del condado de Miami-Dade con ayuda de perros adiestrados y se vieron entorpecidas por la lluvia que cayó esta mañana en un día gris en el sur de Florida.

De acuerdo a lo informado por EFE, el gran temor es la posibilidad de que el edificio, cuyos apartamentos se vendían por precios desde 500.000 hasta más de 900.000 dólares, según web especializadas, se desplome totalmente mientras se realizan las tareas de búsqueda.

Por ese motivo no solo se ha evacuado Champlain Towers, sino los edificios contiguos.

Los sobrevivientes del desplome han sido realojados en hoteles y se ha habilitado un teléfono para quienes buscan a personas del edificio parcialmente desplomado y un centro de reunificación en las cercanías de Champlain Towers.