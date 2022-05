Investigan secuestro a chilena por parte de su esposo durante cuatro años en Perú

El pasado 11 de mayo una mujer chilena y su hija de dos años fueron rescatadas desde una casa en Perú, luego que la policía local investigara un presunto secuestro.

Los acusados son Julio Armas Alcalde, suegro de la víctima, y Giorgio Armas Gabrielli, el esposo de la mujer, quien fue identificada como Viera Rivera, de 42 años.

Según informó La República, a ambos sujetos se les investiga porque presuntamente tenían encerrada a Rivera en una habitación desde 2018, situación que fue denunciada por una vecina.

"Conocí a mi esposo por Facebook, por ello viajé a Perú. Al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda (para) que me rescaten", dijo la mujer, de acuerdo con el diario Correo.

En su testimonio detalló que "la comida me la daban por la puerta y luego me encerraban, pues todo el día me tenían vigilada. Mi hija no habla, no interactúa con otros niños porque no hemos salido a la calle, mi hermana desde Chile hizo una denuncia, pero me obligaron a mentir y la denuncia se archivó".

La versión del marido acusado

Giorgio Armas, el esposo de la víctima y principal acusado del secuestro, es un comunicador peruano conocido en las redes sociales por videos en Youtube y predicciones de partidos de fútbol.

El sujeto ha negado todos los cargos y aseguró que la denuncia es falsa. En conversación con el matinal "Contigo en la Mañana", de CHV, dijo que ama a su esposa y que tiene una "vida de reina" en Perú.

"Tenemos muchas imágenes y videos que desmienten esa situación de secuestro. Ella ha tenido actividad sexual con un 'secuestrador', hemos ido a circos, hay imágenes del programa que tengo acá en el Perú que lo demuestran", señaló.

Pese a que reconoció que Viera no tenía un teléfono celular -teniendo la familia una buena situación económica-, Armas afirmó que la mujer sí se comunicaba con sus familiares en Chile, "con sus vecinos, amigos, es raro. No entiendo. Yo le echo la culpa a la vecina".

Viera fue trasladada a un albergue junto a su pequeña hija mientras se realiza la investigación y se tramita su regreso a Chile.