Nicolás Zepeda fue declarado culpable por muerte de Narumi: 28 años de cárcel

El Tribunal de lo Criminal de Haute Saône, Francia, declaró culpable a Nicolás Zepeda, en el juicio de apelación por la muerte de su exnovia, la japonesa Narumi Kurosaki, suceso por el que nuevamente fue condenado a 28 años de cárcel.

El jurado deliberó por cerca de cinco horas hasta dar con la sentencia que el chileno deberá cumplir en su totalidad en el país europeo, ya que no hubo colaboración por parte de Zepeda y no puede optar a cumplir la condena en Chile. El condenado ya lleva detenido en la cárcel de Orleans (Francia) por tres años.

Tras el juicio, la defensa del chileno señaló que están decepcionados con la sentencia y apelará a que hubo un error o vicio ante el Tribunal de Casación, lo que al ser acogida la petición quedaría nula la condena y comenzaría otro juicio desde cero.

Ahora el jurado delibera la indemnización que debería pagar la familia de Nicolás Zepeda a los padres de Narumi Kurosaki y a su pareja de ese entonces, Arthur Del Piccolo.

FISCALÍA PIDIÓ CADENA PERPETUA

El Ministerio Público francés pidió este miércoles la cadena perpetua del chileno, ya que, según argumentó el fiscal de Besançon, Étienne Manteaux, todas las pruebas de la investigación apuntan a Zepeda.

En las tres semanas de este proceso, que comenzó el pasado 4 de diciembre, la fiscalía se esforzó en mostrar el carácter poco veraz, posesivo y manipulador del acusado (por ejemplo utilizando las cuentas de redes sociales de Narumi ya desde 2014), quien se vio forzado a reconocer que había mentido en algunas ocasiones, aunque siempre insistió en su inocencia en cuanto al asesinato.

Asimismo, en la audiencia que se dio este jueves en el Palacio de la Justicia de Vesoul, Nicolás Zepeda realizó su última intervención ante el jurado, rompió en llanto e insistió que "no soy un asesino".

"Estoy muy lejos aquel que me gustaría ser, pero no soy un asesino, no soy una asesino. No maté a Narumi. Yo no la maté. No soy un asesino", vociferó.

Zepeda, de 32 años, fue condenado en abril pasado ante las numerosas pruebas y testigos que apuntaban en su contra, aunque jamás se encontró el cadáver de su exnovia y él siempre se declaró inocente.

Kurosaki, de 21 años, desapareció en 2016 después de que Zepeda viajara a Francia para intentar, según él, recuperar una relación que mantuvieron cuando él estuvo estudiando en Japón, aunque ella tenía un nuevo novio francés.

Según la investigación, Zepeda cenó con Kurosaki la noche en la que se perdió el rastro de la chica y ambos fueron grabados por una cámara entrando en la residencia de estudiantes donde vivía la japonesa, de donde unas horas después se vio salir solo al chileno.