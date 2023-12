Nicolás Zepeda reconoció que mintió en primer juicio: "Tenía miedo que lo usaran en mi contra"

En la tercera jornada del segundo juicio en su contra por el presunto asesinato de su expolola Narumi Kurosaki, el chileno Nicolás Zepeda cambió su versión y reconoció haber mentido en el proceso anterior.

El imputado, que fue condenado a 28 años de prisión en primera instancia, aseguró que su viaje a Francia tenía como motivo ver a la joven, mientras que previamente dijo que los motivos eran académicos.

"Quería que todo fuera bien. Una continuación más constructiva de nuestra amistad, quería tener respuestas a las preguntas", sostuvo el chileno.

Al ser consultado por Francois Arnaud, presidente del tribunal, sobre porqué no había dicho esto antes, Zepeda replicó que "creo que me daba un poco de vergüenza intentarlo y quería seguir intentándolo. Estaba muy asustado. Vi lo que queríamos hacer con esta información, vi que queríamos construir una historia que no era cierta. Tenía miedo de que lo usaran en mi contra. Hubiera sido más fácil decirlo, hoy lo veo más claro".

Después de haber terminado la relación con él, Kurosaki, que estaba estudiando en la ciudad francesa de Besançon, se encontró el 4 de diciembre de 2016 con Zepeda, que había cruzado el Atlántico sin avisarle.

Después de cenar en un restaurante, los dos se fueron a la residencia universitaria donde varios estudiantes dijeron más adelante haber escuchado gritos, aunque ninguno llamó a la policía.

Pese a que en los días siguientes hubo varios mensajes desde el correo electrónico y desde la cuenta de Facebook de la joven japonesa, la acusación sospecha que eso formó parte de una estratagema de Zepeda para ganar tiempo y huir de vuelta a Chile.