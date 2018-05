Padres de chilenos detenidos en Malasia relataron sus "nueve meses de pesadilla"

De cara al juicio por homicidio que enfrentan dos jóvenes chilenos en Malasia y en el cual arriesgan la pena de muerte si es que se les encuentra culpables, las familias de Felipe Osiadacz y Fernando Candia aseguraron que han vivido "una verdadera pesadilla" y anunciaron que coordinarán una reunión con el Presidente Sebastián Piñera.

A través de un comunicado de dos páginas -firmado por Fernando Osiadacz, padre de Felipe, y Maritza Olcay, madre de Fernando-, los familiares reiteraron la versión de los jóvenes de 27 y 30 años, de que el crimen del que se les acusa fue una muerte accidental y que "todo lo sucedido fue en defensa propia".

Según relatan los chilenos, los hechos sucedieron luego que un hombre que les pidió dinero los siguiera hasta el lobby del hotel en que se alojaban, donde rompió un espejo para atacarlos con un trozo de vidrio y se dio un forcejeo que terminó con la muerte del ciudadano malayo, versión que es apoyada por el recepcionista del hotel.

"Este hecho terminó con los sueños y proyectos que ambos tenían", señalaron en el texto.

"Desde que fueron detenidos, han pasado nueve meses los cuales han sido una verdadera pesadilla para ellos y nosotros; la distancia y las diferencias culturales lo hacen aún más difícil. La angustia, incertidumbre y temor nos han embargado de forma continua estos meses", expresaron en el texto.

Recalcaron que "nuestros hijos se encuentran privados de libertad en Kuala Lumpur, Malasia, desde agosto de 2017, situación que ha tenido a nuestras familias enfrentadas a meses de gran dolor, angustia e impotencia".

Por ello, en el texto enfatizaron "con absoluta certeza que nuestros hijos son inocentes del cargo que se les imputa y reiterar que esto no ha sido más que un terrible accidente que ha afectado a dos jóvenes que solo iban a disfrutar de sus vacaciones".

"Por ello, estamos coordinando una audiencia con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, de manera que el Estado de Chile intensifique las gestiones que nos ayuden a traer de vuelta a Felipe y Fernando", anunciaron.

familiares de los chilenos presos en Malasia insisten en su inocencia y aseguran que los abogados “nos han aconsejado desde el principio no abordar el tema públicamente para no afectar el proceso legal”. No hablarán con los medios. @Cooperativa pic.twitter.com/8wZtA7iqSX