Testigo de Nicolás Zepeda dice haber visto con vida a Narumi Kurosaki días después de su desaparición

Un testigo clave de la defensa de Nicolás Zepeda, condenado a 28 años de cárcel en Francia por el crimen de Narumi Kurosaki, su expareja, asegura haber visto a la joven japonesa con vida días después de la fecha de su desaparición en la ciudad de Besançon, Francia.

Se trata del relato de Said Neremi, que será presentado en el juicio de apelación del chileno, que iniciará el próximo 21 de febrero, y que fue revelado por 24 Horas.

Según la investigación, Zepeda, de 31 años, cenó con Narumi la noche del 4 al 5 de diciembre del 2015, en la que se perdió el rastro de la joven, y ambos fueron registrados por una cámara entrando en la residencia de estudiantes donde vivía la japonesa, dedes donde unas horas después se vio salir solo al chileno.

Una de las principales hipótesis del fiscal Étienne Manteaux sostiene que el cuerpo de la joven -que hasta la fecha no ha sido encontrado- podría estar en las aguas del río Doubs.

"Yo sé perfectamente lo que digo, esa mujer era Narumi, ella está viva", afirmó, sin embargo, Neremi.

Según contó la señal estatal, la vio en un restorán el día 11 de diciembre: "Entré y vi inmediatamente a un militar que había visto antes, acompañado de una joven asiática que lloraba. Me senté en la mesa de al lado y escuché lo que decían: la joven decía 'no me puedo quedar aquí, tengo miedo, él va a volver, me tengo que ir'. Puse atención y escuché que el militar dijo 'no te preocupes, conmigo estarás segura, soy un militar'".

Declaró que escuchó al acompañante decirle que se fueran a Metz, ciudad ubicada a 264 kilómetros al norte de Besançon.

Luego, aprovechó que éste se levantó de la mesa un momento y se acercó a hablar con quien supuestamente era la joven japonesa. "Le pregunto cuál es tu nombre, y me dice 'me llamo Narumi'. Le hago una broma y le digo '¿eres hermana de Naruto?' (...) Le digo que 'si estás en problemas, dime y te puedo ayudar'. Me dice que no, que muchas gracias pero que se tenía que ir".

"LA POLICÍA DIJO QUE YA ESTABA TRAS LA PISTA DE NICOLÁS"

Siempre de acuerdo con el relato de Said Neremi, dos días después vio un artículo en la prensa sobre el caso, por lo que se puso en contacto con las autoridades. "Llamé a la Policía y les dije 'escuchen, la mujer que está ahí no está muerta'. '¿Cómo que no?', me preguntan, y les digo, 'yo hablé con ella el 11 de diciembre y se fue en dirección a Metz' ".

Pero "me preguntaron si quería decirles otra cosa, que no les interesaba. '¿Cómo que no les interesa si ella no está muerta, está viva?', les dije. Me dijeron que ya estaban en la pista de Nicolás Zepeda", continuó.

Según Neremi, la Policía determinó que la mujer que él dijo ver era de origen taiwanés y que incluso habría declarado, pero él insiste en su versión: "Yo describí como estaba vestida y entregué mucha información a la Policía, pero no quisieron tomar mi declaración".

Luego de más de casi cinco años de investigación y nueve días de juicio, Zepeda fue sentenciado en abril del 2022 a 28 años de prisión por el crimen de Narumi, sin embargo, la defensa apeló, por lo que el proceso judicial en el país galo continúa.