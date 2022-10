Excanciller Ampuero valora designación de diplomático de carrera Mauricio Hurtado como embajador en China

Roberto Ampuero, ministro de Relaciones Exteriores entre 2018 y 2019, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, valoró el nombramiento del diplomático de carrera Mauricio Hurtado como nuevo embajador de Chile en China.

Ampuero dijo a El Mercurio que Hurtado "es un experimentado funcionario de carrera, con muy buena gestión en Cuba (donde fue nombrado embajador por Piñera en 2018), otro país con régimen de Partido Comunista".

"China es importante para Chile no sólo económica y comercialmente, sino también en su política interna por los efectos que pueda tener sobre la relación bilateral y nuestras alianzas internacionales", analizó Ampuero, que tras salir de Cancillería fue embajador en España hasta abril de este año.

Hurtado tiene experiencia en el gigante asiático, ya que fue parte de la embajada durante 2004 y 2008, durante el trabajo de los embajadores Pablo Cabrera y Fernando Reyes Matta.

"Es abogado, es un hombre de buena pluma, prudente, más bien reservado, y creo que es un gran profesional. Yo lo califico como el hombre correcto para el momento correcto", dijo Cabrera a El Mercurio.

Sobre este nombramiento la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, señaló durante la semana que todavía no se recibía el beneplácito de Beijing.

EL FALLIDO NOMBRAMIENTO DE PIEROTIC

La designación de Mauricio Hurtado se da tras el nombramiento, en primera instancia, del abogado Andreas Pierotic.

Este profesional fue nominado y aceptado por el régimen chino, sin embargo, luego su nombre fue retirado en medio de versiones sobre maltrato laboral y amenazas realizadas por su propia hermana, Tania Pierotic, y cuestionamientos a una sociedad vigente con Isaac Givovich, exyerno de Joaquín Lavín.

Pierotic dijo en julio a Ex-Ante que no le encontraba "fundamento" a su fallida designación: "Probablemente tiene que ver con rumores de pasillo. Los califico así, rumores de pasillo, que yo he probado que no son ciertos".