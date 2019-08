Gobierno de Taiwán condenó ataque de simpatizantes chinos contra restaurante en Santiago

El gobierno de Taiwán condenó un ataque registrado el viernes recién pasado contra un restaurante de comida de ese país, ubicado en calle Unión Latinoamericana, por parte de una veintena de ciudadanos chinos.

Según publicaciones en redes sociales, los manifestantes chinos llegaron al local "Pollo Chang" para protestar luego que el propietario hiciera público su apoyo a las movilizaciones desarrolladas en Hong Kong.

Según los reportes del suceso, los manifestantes colocaron la bandera de China en el local, cantaron el himno nacional e incluso orinaron la entrada.

De acuerdo a lo informado por el medio Focus Taiwan, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joanne Ou, condenó el incidente y presentó una queja por el comportamiento violento de estos ciudadanos chinos.

Wechat organized Chinese mob in Santiago Chile shut down Taiwanese restaurant “Pollo Chang” because the owner supported #FreedomHongKong, hang up China flag,urinated at the gate of the restaurant,physically attacked a fellow Chinese for debating them.pic.twitter.com/zmp0GElLUh