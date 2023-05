Comisión de Defensa quiere disculparse con embajador israelí por protesta de diputados oficialistas

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Baja acordó enviar oficios para que tanto esa instancia como la propia corporación ofrezca disculpas al embajador de Israel, Gil Artzyeli, que esta semana fue recibido por diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista con una bandera de Palestina y pañuelos palestinos (kufiyas).

Según T13, fue Andrés Jouannet -que ofició como presidente de la instancia este jueves- quien propuso el acto de desagravio hacia el diplomático, que participó de la sesión del martes para hablar de un proyecto espacial-lunar que impulsa su país, pero fue emplazado por los parlamentarios para disculparse por tratar de "miserable y verdadero malcriado" al RD Jorge Brito en redes sociales.

El "impasse" se remonta a enero pasado, cuando el frenteamplista sostuvo en ese canal que Artzyeli no podía "lamentar el holocausto al mismo tiempo en que se defiende un apartheid", pues el embajador expresó su molestia por una nota de condena publicada por la Cancillería de Chile tras el asesinato, por parte del Ejército israelí, de nueve palestinos en un campamento de refugiados en la ciudad de Jenin, en Palestina.

"Quisiera que enviáramos un oficio al presidente de la comisión y al presidente de la Cámara, generando un acto de desagravio al embajador de Israel, dado que fue invitado y creo que las circunstancias de lo que ocurrió no corresponden a una comisión de Estado", planteó el diputado Jouannet, argumentando que lo ocurrido el martes "traspasa todo límite del respeto republicano que tiene que haber en una institución del Congreso Nacional".

La propuesta fue aceptada de manera unánime por los parlamentarios que estaban presentes en la sesión, que eran Johannes Kaiser (P. Rep.), Enrique Lee (PRI), Carmen Hertz (PC) y Christian Moreira (UDI), y se votó justamente cuando Brito no estaba presente.

Minutos después, el diputado se sumó a la sesión, y tomando conocimiento de lo ocurrido, habló directamente a Jouannet: "Presidente circunstancial, yo lamento que usted haya utilizado mi ausencia -siendo que informé que iba a ir a control médico- para adoptar un acuerdo del que usted sabe que no estamos de acuerdo".

Brito afirmó después que "en reunión de comités se habló de la posibilidad de enviar una nota al embajador y se decidió algo", por lo que solicitó que "no se recabe aquel acuerdo. Si usted quiere, como diputado o algún integrante hacerlo, que lo hagan".

EMBAJADOR: "LA MANIFESTACIÓN NO TUVO NINGÚN IMPACTO EN MÍ"

En paralelo, en declaraciones a La Tercera PM, Artzyeli descartó formalizar un reclamo por lo ocurrido, ya sea ante el Congreso o la Cancillería: "No se me ocurrió por un instante, ni siquiera lo consideré. No tengo qué reclamar, porque fue muy buena (la sesión), entonces no reclamo, simplemente doy mis gracias".

De hecho, aseguró que la manifestación "no me afectó. No tenía ningún efecto, ningún impacto en mí. Al final, presenté y conversé con los diputados y diputadas que estaban interesados en el proyecto de una forma completa, entera y satisfactoria. Lo que había en el margen de la reunión es algo, pero ese es un tema que carece de importancia".

En cuanto al incidente con Brito, el diplomático subrayó que "cuando alguien escribe que 'no se puede lamentar el holocausto' una hora después de que siete judíos saliendo de una sinagoga en Jerusalén están asesinados, no lo acepto de ninguna persona. Pero yo estoy trabajando para el futuro, para el bien de las relaciones entre Chile e Israel. Eso es lo que importa".

Artzyeli añadió que "la mayoría que estuvieron allá me pidieron después, a la salida, disculpas", incluida la diputada Hertz, quien justamente lo invitó a la comisión, y "estaba muy preocupada y molesta por lo que ocurrió".

"Entiendo que ella recibió una promesa de diputados y diputadas que protestaron allá, que no iban a causar incidentes y parece que no cumplieron su palabra, pero no fue hacia mí, sino hacia ella. Estoy muy agradecido con la diputada Hertz", remató.