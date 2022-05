Canciller en la previa de la Cumbre de las Américas: "Hemos abogado por un espacio sin exclusiones"

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, recalcó que la "política de exclusión no nos ha permitido avanzar en materia de cooperación multilateral" en la región, tras conocerse que Estados Unidos excluyó de la Cumbre de las Américas a Cuba, Venezuela y Nicaragua, a cual se realizará entre el 6 y 10 de junio.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la canciller se refirió a esta situación y la posibilidades que Estados miembros se autoexcluyan de la cita por el veto de Estados Unidos, y señaló que "nos parece que la fragmentación regional que hemos visto en los últimos años en América Latina y en la región, incluyendo el Caribe, y la política de exclusión claramente no ha permitido superar las diferencias, no nos ha permitido avanzar en materias de cooperación multilateral".

"Claramente la exclusión y la falta de diálogo ha sido poco eficaz, incluso para promover la democracia y los derechos humanos, y por eso hemos abogado por un espacio sin exclusiones más allá de las diferencias que tenemos con los distintos gobiernos de la región, más allá incluso de que hemos participado en resoluciones de organismos internacionales respecto a situación de derechos humanos en algunos de estos países", explicó.

Además, apuntó que una cosa es la posición que tenemos como país respecto a los derechos humanos en esos países, y otra cosa es "no empujar por un diálogo amplio, abierto" porque, a su juicio, "tenemos un conjunto de desafíos, sobre todo regionales, que requerimos conversar y enfrentar de manera conjunto".

Y continuó con que "es necesario tener un diálogo más allá de esas diferencias, no sólo porque existen problemas comunes, sino también es preciso dialogar sobre nuestras diferencias y la exclusión no ha servido", agregando que la presión internacional "también se ejerce a través del diálogo" y que "no es excluyente las sanciones por corrupción a personeros que violan los derechos humanos".

Finalmente, reflexionó con que "entiendo el dilema, ya parece una contradicción, pero a mi me parece que no sólo no es excluyente sino que la experiencia, por ejemplo, las dictaduras del Cono Sur, dan cuenta que ninguna transición pacífica ha sido posible sin diálogo y sin la participación de la comunidad internacional. Creo que nuestro país es un ejemplo".