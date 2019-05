Delegación de políticos chilenos vivió tenso momento con israelíes en Palestina

Una tensa situación vivieron la delegación de diputados y políticos chilenos que se encuentra de visita oficial en Palestina.

El hecho ocurrió cuando recorrían la ciudad de Hebrón, cuando una colona israelí los increpó e insultó de manera prepotente, instándolos a retirarse del lugar y gritando consignas a favor de Israel.

La tensión fue en aumento cuando intervinieron militares del Ejército israelí, quienes les pidieron sus pasaportes pese a la presencia del Embajador chileno en Palestina, Ricardo Alen.

El episodio generó gran impacto entre los parlamentarios y políticos, quienes relataron en sus redes sociales lo ocurrido.

"Esta tarde en Hebrón (Palestina) vivimos un momento tenso. Colonos israelíes nos insultaron y después soldados israelíes de manera ruda nos pidieron pasaportes y detuvieron nuestro recorrido", escribió la ex presidenciable Beatriz Sánchez.

"No escucharon razones, no hicieron caso a lo que quiso decir el embajador de Chile que nos acompañaba y finalmente impidieron a nuestros acompañantes palestinos a seguir caminando por la calle en la que ibamos", agregó.

"Por el centro de Hebrón hay cuadras que están sitiadas, hay puestos de control de identidad para palestinos cada dos cuadras, calles vacías, cientos de negocios cerrados. Me acordé de la dictadura: la tensión, el grito de autoridad, el no escuchar razones", manifestó Sánchez.

En la misma línea, el diputado Sergio Gahona (UDI) afirmó en Twitter que "Hebrón es desde mi perspectiva la situación más aberrante, inhumana y cínica de la ocupación ilegal de Palestina (...) en Hebrón, otrora pulmón comercial de Palestina hoy no está garantizado el derecho a sobrevivir".

El diputado Diego Schalper (RN) también escribió en redes sociales sobre el hecho y aseguró que "si tratan así a parlamentarios extranjeros con protección diplomática, se imaginarán lo que le puede pasar a los palestinos. Impactante".

La delegación está integrada por un grupo transversal de políticos entre los que también está la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe; el timonel de RN, Mario Desbordes; el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte; el jefe de bancada de la DC, Gabriel Ascencio.

Hebrón es desde mi perspectiva la situación más aberrante, inhumana y cínica de la ocupación ilegal de Palestina. No incluyo Gaza porque no pudimos visitar la franja. En Hebron otrora pulmón comercial de #Palestina......hoy no está garantizado el derecho a sobrevivir..... pic.twitter.com/z0QyDXfFpP