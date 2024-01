Tohá: "Categóricamente, no estamos en la misma dinámica de Ecuador"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, pidió no comparar la crisis que se vive en Ecuador con la situación en materia de seguridad en Chile, realizando un llamado a la "cautela" a la hora de referirse a estos temas.

Según publicó La Tercera, la secretaria de Estado participó este miércoles en la Comisión de Seguridad Pública del Senado para discutir los proyectos de ley en materia de terrorismo en el país.

Tohá dijo que "la situación en Ecuador es ciertamente motivo de preocupación, hay fenómenos que se están manifestando en Ecuador que tienen síntomas en otras latitudes, aunque no hayan llegado a los puntos de Ecuador. La presencia del crimen organizado, la mayor presencia de armas, es algo que estamos viendo también en Chile y en muchos otros países".

"Es totalmente atendible que miremos con mucho cuidado lo que pasa en Ecuador, pero yo pediría que no generemos esta idea de que estamos en la misma dinámica de Ecuador. No, no, no. Categóricamente no estamos", insistió.

La ministra añadió que "Ecuador tiene cuatro veces los homicidios que en Chile. En el transcurso solo de este año, respecto al año pasado, los ha aumentado en un 69%. O sea, está con unos 'altos' en la dinámica de los homicidios que en Chile estamos en otra tendencia, en Chile se está frenando el alza, al menos este año".

"El hecho de que miremos con atención Ecuador yo creo que es totalmente necesario y debe haber más de una situación en Ecuador que aquí tenemos, síntomas de situaciones que pueden ser similares, pero no estamos en la pendiente de Ecuador, no tenemos la situación de Ecuador y no estamos respondiendo a estos problemas de la misma manera que Ecuador", sentenció.

Finalmente, Tohá pidió que "tengamos cautela a la hora de decir 'mire vamos en la misma pista que Ecuador', porque creo que eso no se condice con la realidad, pero además porque causa una alarma pública y nos hace vernos a nosotros mismos en una situación en que no estamos".