Ampuero y Pompeo ultimaron detalles de la visita del Presidente Piñera a Estados Unidos

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, abordó este viernes con su homólogo chileno, Roberto Ampuero, diversos asuntos de la agenda bilateral, así como la próxima visita del Presidente Sebastián Piñera a la Casa Blanca.

Pompeo y Ampuero "discutieron vía telefónica la próxima visita del presidente Sebastián Piñera a la Casa Blanca el 28 de septiembre, que fortalecerá la asociación de larga data entre Estados Unidos y Chile", informó hoy la portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert, en un comunicado.

Los dos líderes también discutieron sobre la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2019 que albergará Chile y los "objetivos mutuos para aumentar el crecimiento económico y la prosperidad".

Asimismo, "el secretario Pompeo agradeció al canciller Ampuero por el liderazgo de Chile en apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar la democracia y la prosperidad en Venezuela".

La visita de Piñera a Washington se producirá después de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar la próxima semana en Nueva York.

El encuentro entre ambos se producirá antes del primer viaje de Trump a Latinoamérica, previsto para asistir la cumbre del G20 que tendrá lugar en Argentina, y tras la cual el mandatario visitará también Colombia.

.@SecPompeo spoke yesterday w/ Chilean Foreign Minister Ampuero. They discussed President @sebastianpinera’s upcoming visit to the White House, which will strengthen the long-standing partnership between the U.S. & #Chile. They also discussed Chile’s hosting of APEC in 2019. pic.twitter.com/Kp3r9Fq9xv