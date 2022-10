Canciller estadounidense llegó a Chile y este miércoles se reúne con Boric

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó la tarde de este martes a Santiago para reunirse con el Presidente Gabriel Boric, como parte de su gira por Sudamérica.

El avión del secretario aterrizó pasadas las 18:00 horas en el Aeropuerto de Santiago, donde fue recibido por la embajadora estadounidense en Chile, Bernadette Meehan.

Para las 08:45 de la mañana está programada la reunión entre el Mandatario y el líder de la diplomacia estadounidense en el Salón O'Higgins del Palacio de La Moneda.

Posteriormente, cerca de las 10:00 horas, se trasladará a pie hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se reunirá con la canciller Antonia Urrejola, con quien abordará asuntos como la crisis migratoria, los derechos humanos, la crisis climática y la búsqueda de inversiones.

Además, está previsto que el secretario de Estado visite el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), donde hay participación de empresas estadounidenses, como también se reunirá con exalumnos de Jóvenes Líderes de las Américas, un programa educativo patrocinado por EEUU, antes de proseguir su gira hacia Perú.

Blinken inició el lunes una gira por Latinoamérica con el objetivo de intentar acercar posturas con los gobiernos de izquierda de Colombia, Chile y Perú, quien además viaja acompañado de Juan González, asesor principal del presidente Joe Biden para América Latina, y del subsecretario del Departamento de Estado para asuntos latinoamericanos, Brian Nichols.

La primera parada de la gira fue en Colombia, donde sostuvo un encuentro con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

"La relación entre Estados Unidos y Colombia se basa en valores democráticos compartidos y vínculos profundos entre nuestras sociedades, economías y personas. Estamos agradecidos con nuestros socios colombianos por su continuo compromiso para abordar los problemas más apremiantes de nuestra región. ¡Gracias por su hospitalidad!", publicó en sus redes sociales.

Good meeting with @petrogustavo, @FranciaMarquezM, and @AlvaroLeyva of Colombia to deepen our cooperation on defending democracy and human rights, promoting climate action, supporting sustainable and inclusive peace and reconciliation, and addressing irregular migration. pic.twitter.com/tjbopNhpBz