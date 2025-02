﻿De Gregorio: Cuesta entender por qué Trump impondría aranceles al cobre

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, José de Gregorio, admitió que desconoce el propósito del presidente estadounidense, Donald Trump, para amenazar con imponer un arancel al cobre, la principal exportación chilena.

"Me cuesta entender cuál es la razón, porque muchas veces él dice, por ejemplo, 'voy a poner impuestos al acero', y eso es para proteger a su industria, pero EEUU no está perdiendo mercado por lo que importa de cobre", planteó el exlíder del Banco Central en Lo que Queda del Día de Cooperativa.

A la vez, "el mundo entero está consumiendo mucho cobre, por las necesidades que tenemos de combatir el cambio climático, (pues) el cobre es un mineral súper importante para la descarbonización. Por lo tanto, me llamó mucho la atención cuando lo anunció, y nunca he escuchado una razón de fondo para eso".

"Obviamente, sería muy mala noticia para el mercado que uno de los principales consumidores ponga aranceles, porque eso va a significar que va a reducir la demanda por cobre, y va a tener algún impacto en el precio", aunque hizo ver que, de momento, el efecto de lo anticipado por Trump "no se ha notado tanto en el mercado, entonces no hay señales de que haya un ambiente pesimista respecto del precio, o de que vaya a pasar algo muy importante en materia arancelaria".

Sin embargo, De Gregorio reconoció que "a estas alturas, uno no sabe mucho, y las decisiones que puede tomar son bastante sorpresivas", ya que "en el tema del cobre, nosotros no sabíamos, no estaba en el radar".

El economista insistió que avanzar en esa línea "lo único que hace es subir el costo de los insumos a los productores en EEUU, de manera que me costaría mucho pensar que, racionalmente, lo vayan a hacer".

Inflación en Chile: "La situación no es grave, pero es complicada"

En cuanto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, relevó que "en general, el mercado esperaba un 0,8%, porque se esperaba que una parte importante -0,3 puntos- fueran de tarifas eléctricas, y termina siendo un 1,1%, lo cual es bastante mayor a lo esperado, y sin duda, indica que las presiones inflacionarias no se han abatido".

"Estando con inflación (a nivel interanual) en torno a 5%, si le sacamos 1 punto de tarifa eléctrica, estamos en torno a 4%, o sea, la inflación ha sido bastante más difícil de llevar a la meta del ritmo al que venía cayendo bastante sólidamente. Se ha estacionado en niveles relativamente altos, lo que hace que el Banco Central sea mucho más cauteloso con su política monetaria, porque tenemos que terminar la tarea", alertó.

En suma, el exministro apuntó que "la inflación está cayendo en prácticamente todo el mundo, pero todavía no llega a los niveles estables que teníamos pre-pandemia en el caso de Chile, de un 3%, entonces la situación no es grave, pero es complicada, donde todavía queda un trecho por recorrer".