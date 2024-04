Embajadora de EEUU suspende exposiciones en la Cámara por Visa Waiver tras filtración

Preocupación en la Cámara de Diputados y Diputadas tras revelarse que la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, suspenderá de manera las exposiciones en la corporación tras la filtración de una sesión considerada como secreta.

La semana pasada, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara tuvo una sesión en la que participó de Meehan y expuso sobre el Programa Visa Waiver –acuerdo entre EE.UU. y Chile-. Cabe recordar, que la embajadora señaló en Cooperativa que existe preocupación en el país norteamericano por la existencia de grupos criminales con miembros chilenos.

Parte de la sesión fue declarada como secreta y posteriormente algunos aspectos fueron filtrados y publicados por el medio El Mostrador. Lo que generó la polémica, ya que la embajadora acusa que la información era inexacta.

Asimismo, el diputado Johannes Kaiser (independiente) informó este miércoles que a través de un correo electrónico le pidió una exposición a la embajadora Mehaan, la que fue respondida con la negativa, diciendo que como se había filtrado parte de la información, decidió no dar más audiencias a la Cámara.

INVESTIGACIÓN PENAL

Según el reglamento de la Cámara, la filtración de información constituye un delito, por lo que la situación deberá ser investigada por el Ministerio Publico y podría derivar en una acusación penal contra quienes resulten responsables.

Al respecto, el vicepresidente de la Cámara, el diputado Eric Aedo (DC), señaló a Emol que con la filtración "se falta a la confianza interna, porque no sabemos quién hizo la filtración, no lo conocemos, pero esto es un hecho que hay que investigar, hay que cuidar no solo la convivencia interna de la Cámara, sino que el propio prestigio de la Cámara".

"Esta situación amerita entregar los antecedentes a la Fiscalía, que se investigue, porque no podemos estar sometidos a que las reglas que nos hemos dado nosotros mismos finalmente sean incumplidas y con eso se afecta ya la fe pública de la Cámara de Diputados que hoy día goza, según las encuestas, del 1% de la credibilidad en la población. Y si ya no confían ni los gobiernos extranjeros ni los embajadores en lo que aquí conversemos, obviamente que estamos en una situación compleja", aseveró.

Ante la decisión de la embajadora dijo que "es un golpe a la propia Cámara de Diputados y no es a una persona en particular, sino que es a la Corporación en su conjunto".

En tanto, de establecerse que hubo una filtración de información, es obligación del secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros Perkic, presentar la denuncia ante el Ministerio Público en 48 horas.