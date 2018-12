Ex canciller: No se le está dando la prioridad que corresponde a la política exterior

El canciller del primer gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Mariano Fernández, volvió a cuestionar el manejo del Ejecutivo en materia de migrantes, afirmando que "no se le está dando la prioridad que corresponde a la política exterior".

Fernández es uno de los ex ministros de Relaciones Exteriores de la Nueva Mayoría que firmaron una declaración publicada este sábado, texto en que lamentan que el país se haya integrado a otras naciones empeñadas en "destruir el multilateralismo".

El ex canciller reafirmó estos dichos este domingo, señalando que "yo tengo la impresión de que no se le está dando la prioridad que corresponde a la política exterior en un país en que juega un papel muy significativo".

"Los temores expresados cuando se trata de un pacto no vinculante, francamente, yo considero que no tienen fundamento alguno", precisó, citando los recientes esfuerzos de Bolivia en La Haya para obtener un nuevo acuerdo de Chile a través de actos no vinculantes, instancia en que el país altiplánico "perdió por cero".

Estas nuevas críticas surgen al final de una semana en que el Presidente Piñera salió varias veces a explicar los motivos para no adherir al Pacto Migratorio, junto a cifras de Cadem que plantean un 58 por ciento de apoyo al retiro de Chile del acuerdo, en paralelo con un 80 por ciento de acuerdo con la migración como derecho humano.

Migrantes acusan "enfoque restrictivo" de DD.HH en Chile

Varias organizaciones de migrantes se reunieron en el Museo de la Memoria este domingo para conmemorar de manera anticipada el Día Internacional de las Personas Migrantes, cuya fecha oficial es el martes 18 de diciembre.

En el marco de esta celebración, Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante, indicó que la reiteración del rechazo de Piñera se ha presentado con "la voluntad de imponer un enfoque restrictivo de derechos humanos en el país".

Cardoza considera que esto "contraviene todos los convenios que Chile ha firmado y ratificado hasta ahora" al igual que un futuro más inclusivo del país "que es el que creo que todos deseamos".

"Estamos asistiendo a mucha posverdad con respecto a los temas migratorios, a criminalizar la migración, presentándola como que el derecho a migrar sería una amenaza a la soberanía del país y toda una serie de tema que últimamente se han expresado", puntualizó.