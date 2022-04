Expertos de Chile fueron interrogados en el quinto día de juicio por el Silala

En el quinto día de juicio con Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las aguas fronterizas del Silala, los expertos del equipo científico de Chile fueron interrogados este jueves por las defensas de ambas partes y por los jueces del alto tribunal de la ONU.

Tras hacer una declaración solemne, los peritos Howard Wheater (hidrólogo) y Denis Peach (geólogo) respondieron, primero, las preguntas formuladas por el equipo boliviano a través de su abogado Rodman Bundy, quien centró gran parte de su interrogatorio en despejar si los especialistas han visitado la parte boliviana del Silala.

"Pues no, no hemos podido visitar la parte boliviana del Silala. Por recomendación del Gobierno de Chile entendimos que había bastante tensión política en Bolivia y no era sabio, prudente, visitar la zona. Ahora el sitio lo conocemos de varias visitas y desde la montaña se ve bastante bien la parte superior de la cuenca de captación", respondió Wheater.

Según el hidrólogo, "el equipo científico sí pudo visitar y yo tengo bastante experiencia de terreno en la frontera", complementando que para la memoria "tuvimos que basarnos en datos de detección remota y otras fuentes que nos pueden dar una información bastante completa en estos días e imágenes visuales, mapas de elevación de alta resolución nos ha permitido ver el funcionamiento de la vegetación".

A su turno, el abogado de Chile Samuel Wordsworth les preguntó a los expertos si consideran, al no haber estado en el lado boliviano, que sus opiniones "no son fiables". "No, no lo creo", indicó Wheater, recordando que "la pregunta original del caso era si el Silala era un curso de agua internacional y en el momento de nuestra memoria teníamos información adecuada para comentar definitivamente al respecto".

"Cuando realizamos el trabajo posterior teníamos datos extensos por la parte boliviana que nos fueron muy útiles y que nos permitió confirmar nuestras opiniones respecto al impacto que tuvo la canalización", enfatizó.

Al respecto, una vez terminada la audiencia, la subsecretaria Ximena Fuentes, agente de Chile ante la CIJ, aseguró a Cooperativa que es "bastante poco relevante decir 'usted no pisó el suelo de Bolivia'", pues "las conclusiones uno no las saca por ir a mirar a un terreno. Lo que hay debajo no lo conocemos y lo que sucedió hace cinco millones de años no lo vamos a ver con el ojo humano cuando vamos".

"De hecho, los estudios de Bolivia básicamente se basan en un modelo hidrogeológico. Eso es un software, un modelo matemático; por lo tanto, se le pone una serie de datos y se sacan conclusiones", señaló Fuentes.

"La hidrología y la hidrogeología es un poco como conocer Marte. Es como decir 'usted no ha estado en Marte'. No, pero tengo todos estos datos que me dan los instrumentos que hoy día tenemos", ejemplificó la agente chilena.

"Tenemos diferencias de topografía, de elevación, muy grandes; según nosotros no se condicen con la profundidad de los canales. Eso pudiera ser que de un resultado que esté sobredimensionado", agregó Fuentes

"Lo más importante es que toda el agua fluye de Bolivia a Chile, y lo dijo el propio experto boliviano: ya sea en la superficie o subterraneamente, eso es lo que importa -enfatizó- Toda el agua se viene a Chile en forma natural".

INTERROGATORIO DE LOS JUECES

Llegado el turno de los jueces, la estadounidense Joan Donoghue, presidenta del tribunal, consultó a los expertos de Chile si el periodo del año en que se mide el caudal del Silala incide en los resultados y si esto tiene repercusiones para la comparación entre una medición y la otra.

"El hecho de que sea un arroyo dominado por el agua subterránea se traduce en que el agua que llega al arroyo ha viajado a través de la tierra ha recorrido varias distancias desde la captación y efectivamente podemos ver que el caudal es remarcablemente uniforme. Cuando llueve quizás hay una ligera desviación, pero, en esencia, es una respuesta plana, no hay efecto de las estaciones", expuso Wheater.

El juez eslovaco Peter Tomka preguntó, en tanto, por el impacto ambiental de las canalizaciones en la zona.

"(Aunque) esto iría más allá de nuestros conocimientos expertos, de nuestro peritaje (...) no queremos aseverar que no hay un efecto ambiental, pero me parece importante señalar algo que no hemos podido abordar en el interrogatorio, y es en qué medida las canalizaciones han causado esta supuesta degradación, las pruebas que presentan Bolivia son bastante confusas", respondió el hidrólogo.