Gobierno expresó su respaldo a la Flotilla hacia Gaza, en la que viajan dos chilenas

El Gobierno expresó este miércoles su respaldo a la flotilla 'Sumud Global', en la que viajan dos ciudadanas chilenas, y que fue interceptada por Israel en aguas internacionales mientras intentaba cumplir su misión de romper el bloqueo marítimo a Gaza y entregar ayuda.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que la expedición "cuenta con todo el respaldo del Estado chileno" y que la Cancillería gestiona acciones para resguardar a las compatriotas y apoyar el desarrollo de la misión.

Las ciudadanas chilenas son Marita Rodríguez y Lorena Delgado Varas, ambas con nacionalidad chileno-sueca, que se integraron a la expedición en Sicilia (Italia), donde se sumaron a la presencia latinoamericana representada por Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile.

Cancillería dijo a la agencia de noticias EFE que no han recibido solicitudes de asistencia consular por parte de las dos activistas o sus familiares. Sin embargo, añadieron, que se encuentran "pendiente de la situación y atentos para prestar la atención si es que fuera requerida, siempre dentro de sus competencias y atribuciones".

En total 50 embarcaciones y alrededor de 500 activistas de 48 países conforman la flotilla 'Sumud Global'. El Ministerio de Exteriores israelí informó de que varios barcos de la Flotilla han sido "detenidos sin problema" y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.

Marita Rodríguez alertó a la prensa a través de sus redes de que el encuentro con el buque militar israelí era inminente y que las fuerzas israelíes habrían pedido a la flotilla "retroceder".

¿Quiénes son las chilenas que participan en la flotilla?

Delgado, parlamentaria sueca por el municipio de Estocolmo y el Partido de Izquierda desde 2018, es hija de exiliados chilenos por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Su familia tuvo que huir de Chile hacía Argentina y luego a Suecia.

Rodríguez, por su parte, es una activista cuyo padre fue ejecutado en 1976, tres años después del golpe de Estado. Ella nació en el exilio, en Suecia, donde su madre se refugió estando embarazada.

"Son mujeres que han vivido en el exilio impuesto por la dictadura y, por lo tanto, representan a un segmento de la sociedad chilena que mantiene muy viva la memoria de la resistencia contra el fascismo, y por lo tanto, hay una afinidad internacional con las luchas que ha llevado a cabo el pueblo palestino", explica a EFE el dirigente de la Coordinadora Palestina en Chile, Pablo Abufom.

Acción inminente

La Flotilla internacional se encontraba en la llamada "zona de alto de riesgo" decretada por Israel, a partir de las 150 millas náuticas de las costas del enclave palestino (unos 240 kilómetros). En ese punto es donde flotillas anteriores han sido atacadas o interceptadas.

El primer barco interceptado fue el Alma, uno de los principales de la misión y donde viajaba Greta Thunberg, según explicó a EFE Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, que navegaba en una de las embarcaciones, hasta que, minutos después, fue detenido.

La Global Sumud Flotilla había denunciado este miércoles una "operación intimidatoria" por parte de Israel, luego de que un buque de guerra israelí rodeara "de forma agresiva", durante la madrugada, una de sus principales embarcaciones en aguas internacionales.

Previamente, la radio pública israelí Kan informó de que el Ejército se preparaba para interceptar a los más de cuarenta navíos de la Flotilla que se dirigen hacia Gaza con el fin de llevarlos al puerto de la ciudad de Asdod (centro de Israel), para interrogar a sus ocupantes y proceder a su deportación como en ocasiones anteriores.

"Interferir en nuestro paso es ilegal, y cualquier ataque o intercepción constituye un crimen de guerra", denunciaron los activistas.

Chile, que reconoció a Palestina como un Estado "libre, independiente y soberano" en 2011, durante el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014), alberga la comunidad palestina más numerosa del mundo fuera de los países árabes, con cerca de 500.000 personas.